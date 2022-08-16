Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Главврач получил прокурорское представление



Прокурорская проверка выявила нарушение закона о закупках в деятельности Муйской центральной районной больницы.



Установлено, что учреждением нарушены сроки оплаты по закупленным продуктам для нужд стационара. Поставленные индивидуальным предпринимателем продукты оплачивались за пределами 30-дневного срока, чем нарушались права субъектов предпринимательской деятельности.



Главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь.



Прокурором района в отношении главного врача центральной районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров», виновному назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

