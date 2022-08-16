Документы выдали без прохождения обучения
Прокуратура Кабанского района Бурятии выявила нарушение антикоррупционного закона в деятельности политехнического техникума в посёлке Селенгинск.
Установлено, что в апреле 2019 года между открытым акционерным обществом «Селенгинский ЦКК» и техникумом заключён договор на обучение десяти человек по образовательным программам профессионального обучения. Спустя два месяца люди получили свидетельства о профессии «Слесарь», «Диффузорщик целлюлозы».
- Прокурорской проверкой установлено, что граждане обучение не проходили, квалификационный экзамен не сдавали, программу профессионального обучения в полном объёме не освоили. Выдача свидетельств является незаконной, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суд предъявлено 10 исковых заявлений о признании свидетельств о профессии рабочего, выданных образовательным учреждением, недействительными.
Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Пять решений суда вступили в законную силу.
В отношении должностных лиц образовательного учреждения следственным органом проводится предварительное расследование.
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
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