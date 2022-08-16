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В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными

В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
Общество,  Фото:pexels.com
Документы выдали без прохождения обучения

Прокуратура Кабанского района Бурятии выявила нарушение антикоррупционного закона в деятельности политехнического техникума в посёлке Селенгинск.

Установлено, что в апреле 2019 года между открытым акционерным обществом «Селенгинский ЦКК» и техникумом заключён договор на обучение десяти человек по образовательным программам профессионального обучения. Спустя два месяца люди получили свидетельства о профессии «Слесарь», «Диффузорщик целлюлозы».

- Прокурорской проверкой установлено, что граждане обучение не проходили, квалификационный экзамен не сдавали, программу профессионального обучения в полном объёме не освоили. Выдача свидетельств является незаконной, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суд предъявлено 10 исковых заявлений о признании свидетельств о профессии рабочего, выданных образовательным учреждением, недействительными.

Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Пять решений суда вступили в законную силу.

В отношении должностных лиц образовательного учреждения следственным органом проводится предварительное расследование. 
прокуратура

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