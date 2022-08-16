На сайте предлагали приобрести запрещённые сыры, хамон, говядину и прошутто
В Забайкальском крае транспортерная прокуратура при мониторинге Сети на предмет интернет-сайтов, нарушающих требования закона, выявлен факт беспрепятственного доступа к сайту, на котором, несмотря на установленный запрет на ввоз отдельных видов продукции, местом происхождения которых являются страны, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц, предлагалось приобрести продукцию, запрещённую к вывозу.
Так, на сайте размещена информация о продаже более 20 наименований санкционных: говядины, прошутто, хамона и сыров, странами происхождения которых являются Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды (Голландии). Реализация данной продукции осуществлялась дистанционным способом любому пользователю на территории Российской Федерации.
Для устранения выявленных нарушений закона Даурским транспортным прокурором в суд подано административное исковое заявление о блокировке указанного интернет-ресурса.
Иск прокурора удовлетворили, решение суда направлено для исполнения в управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю. Устранение нарушений и фактическая блокировка сайта контролируется прокуратурой, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
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На сайте предлагали приобрести запрещённые сыры, хамон, говядину и прошутто
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