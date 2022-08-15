Со дна Байкала подняли сеть весом более 100 кг

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Гигантскую сеть подняли в Чёрной Пади



6-7 августа на Байкале состоялась экспедиция по поднятию брошенных на дне сетей. Работы проводились в акватории озера по маршруту от посёлка Листвянка до посёлка Большие Коты, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



В экспедиции приняли участие профессиональные водолазы ЛИН СО РАН, а также председатель союза автомобилистов Сибири и помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.



Доставать сети из воды оказалось занятием не из лёгких. Весь одной из обнаруженной в Чёрной Пади переваливал за 100 килограмм.



- Эта ставная сеть была одной из главных целей экспедиции. Мелкоячеистая, со множеством «крыльев» и обилием грузил в виде сантехнических труб с бетоном внутри и прочего мусора, она представляла собой серьёзную угрозу для всего живого на этом участке акватории. Обнаружил её давно Игорь Ханаев. В 2021 году на катере ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» мы уже выходили на поиски этой точки, ориентировались по фото и координатам. Но чтобы поднять сеть, нужна была усиленная команда: размеры снасти и сложность конструкции, вес вообще заставляли сомневаться в успехе этого дела. Вытаскивали её впятером, с большим трудом. Игорю в воде помогал ещё один профессиональный дайвер Иван Небесных. Все вместе подняли сеть на пирс, чтобы подсушить и транспортировать её дальше, так как в мокром состоянии сеть весила несколько сотен килограммов, - поделился с организатор экспедиции Андрей Красовский.



Следующая экспедиция по подъёму сетей запланирована к проведению на севере Байкала. Помимо этого, организаторы имеют более глобальную цель – подготовить пакет документов о внесении изменений в действующее природоохранное законодательство, чтобы у государственных структур появились новые инструменты и возможности в профилактике появления брошенных сетей в водах Байкала.



