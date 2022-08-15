Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада

Общество, Фото: Этнографический музей

Год назад горожане подарили животным полтонны овощей



Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил о традиционном сборе витаминов для питомцев «Живого уголка». Все желающие могут привезти в дар морковь, кабачки, фрукты, ягоду, лист капусты, ботву свёклы и прочее.



- В прошлом году мы приняли от жителей нашего города более 500 килограмм корнеплодов и ботвы, - отметили в музее.



Привезённые овощи можно оставить на кассе музея с пометкой «Для Этнозоосада».

