Год назад горожане подарили животным полтонны овощей
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил о традиционном сборе витаминов для питомцев «Живого уголка». Все желающие могут привезти в дар морковь, кабачки, фрукты, ягоду, лист капусты, ботву свёклы и прочее.
- В прошлом году мы приняли от жителей нашего города более 500 килограмм корнеплодов и ботвы, - отметили в музее.
Привезённые овощи можно оставить на кассе музея с пометкой «Для Этнозоосада».
Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
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