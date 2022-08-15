15 августа

14 августа

Популярное

Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада

Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
Общество,  Фото:Этнографический музей
Год назад горожане подарили животным полтонны овощей

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил о традиционном сборе витаминов для питомцев «Живого уголка». Все желающие могут привезти в дар морковь, кабачки, фрукты, ягоду, лист капусты, ботву свёклы и прочее.

- В прошлом году мы приняли от жителей нашего города более 500 килограмм корнеплодов и ботвы, - отметили в музее.

Привезённые овощи можно оставить на кассе музея с пометкой «Для Этнозоосада».
дикие животные этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
Общество, 15.08.2022
Год назад горожане подарили животным полтонны овощей
В Бурятии возвращают масочный режим
В Бурятии возвращают масочный режим
Общество, 15.08.2022
Решение принял республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19
На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии
На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии
Общество, 15.08.2022
Амгалан Алсыев награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии пенсионеры сойдутся на спартакиаде
В Бурятии пенсионеры сойдутся на спартакиаде
Общество, 15.08.2022
Соревнования пройдут по семи видам спорта
В Улан-Удэ готовят к открытию два новых детсада
В Улан-Удэ готовят к открытию два новых детсада
Общество, 15.08.2022
Оба детских сада рассчитаны на 280 мест
Улан-Удэ украсят яркими тематическими граффити
Улан-Удэ украсят яркими тематическими граффити
Общество, 15.08.2022
Граффити на улицах появятся ко Дню флага России
В улан-удэнской колонии осуждённые подготовились к ГТО
В улан-удэнской колонии осуждённые подготовились к ГТО
Общество, 15.08.2022
Свои силы испытали около 50 осуждённых
В Бурятии на Дне поля выберут лучших пахарей
В Бурятии на Дне поля выберут лучших пахарей
Общество, 15.08.2022
Конкурс пахарей проведут в третий раз
В Улан-Удэ мужчина качался на крюке башенного крана
В Улан-Удэ мужчина качался на крюке башенного крана
Общество, 15.08.2022
Горожане зафиксировали необычное нарушение техники безопасности на стройке
В Бурятии ожидаются заморозки
В Бурятии ожидаются заморозки
Общество, 15.08.2022
В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла
Мэр Улан-Удэ проверил ремонт дороги по улице Терешковой
Мэр Улан-Удэ проверил ремонт дороги по улице Терешковой
Общество, 15.08.2022
В настоящий момент дорога отремонтирована на 70 процентов
Парад невест в Улан-Удэ прошёл скромно
Парад невест в Улан-Удэ прошёл скромно
Общество, 15.08.2022
В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^