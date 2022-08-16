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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:pixabay.com.
Воздух прогреется до +24 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +19,+24, местами +13,+18.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.
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