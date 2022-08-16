Воздух прогреется до +24 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +19,+24, местами +13,+18.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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Общество, 16.08.2022
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