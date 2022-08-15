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Спикеры из Улан-Удэ примут участие в музыкальном форуме в Чите

Спикеры из Улан-Удэ примут участие в музыкальном форуме в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на «Musicum» свободный

Музыкально-образовательный форум «Musicum» (16+), приуроченный к фестивалю «МузФест» (16+), впервые пройдёт в Чите 26 августа.

- Мероприятие включает в себя образовательные лекции и мастер-классы для всех представителей музыкальной и других креативных индустрий, от организаторов концертов, артистов и их менеджеров до компаний, занимающихся фото и видеопродакшеном, звукозаписывающих студий и репетиционных точек, - рассказали организаторы.

По мнению координаторов «МузФеста», форум является действенным инструментом поддержки местных талантливых музыкантов. Им не хватает образовательных мероприятий, и форум поможет решить эту проблему. Кроме того, мероприятие такого формата позволяет создать открытое и дружелюбное пространство для знакомства, общения, обмена контактами и опытом, что в дальнейшем формирует новое сообщество.

Спикерами на форуме «Musicum» выступят представители местной и региональной музыкальных индустрий из Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ и Читы. Для гостей будут доступны лекции о внешнем виде артиста, структуре музыкальной индустрии, организации концертов и фестивалей. От Бурятии выступят руководитель Бурятской филармонии и арт-директор фестиваля «Голос кочевников» и шоу-кейса «UU Sound» Наталья Уланова, пресс-секретарь Бурятской филармонии и организатор концертов Диана Рудакова и фронтмен группы «Сезон Dождей» Иван Уланов.

- «Musicum» будет полезно посетить начинающим артистам, организаторам и промоутерам, арт-директорам площадок, представителям других креативных индустрий, представителям администрации города, - отметили организаторы.

Форум пройдёт 26 августа в «Точке кипения» в 11:00. Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.

- «МузФест» пройдёт в два дня: 26 и 27 августа на площади Ленина. Начало мероприятий в 17:00, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 16+

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