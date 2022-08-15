В Бурятии мать 8 детей отметила 90-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Курумканского района

Именины отпраздновала жительница Курумканского района



В Курумканском районе Бурятии ветерану труда Дулме Цыбиковне Раднаевой исполнилось 90 лет.



Дулма Цыбиковна родилась в 1932 году вторым ребёнком в семье Цыбиковых в улусе Буксыкен Барагханского сельсовета. Детство закончилось с уходом отца на фронт 23 сентября 1941 года – Дулма стала помогать матери дома и на работе. В 1943 году погиб отец, поэтому после окончания начального курса обучения в Элысунской школе девушка идёт работать в колхоз. Как и всем её сверстникам пришлось испытать на себе все тяготы и лишения военного времени: летом на покосе, осенью и весной на полеводстве, даже зимой работы было много.



С 1946 по 1986 год работала чабаном в колхозе имени Ленина. В 1956 году Дулма Цыбиковна соединила свою судьбу с Доржи Бадмаевичем. Они вырастили и воспитали восьмерых детей: Ринчина, Сэсэгму, Сергея, Сашу, Жаргала, Баярму, Дышигму и Соелму. Все дети выросли достойными и трудолюбивыми людьми. У всех свои семьи, растут 16 внуков и 24 правнука.



Дулма Цыбиковна награждена «Медалью материнства» разных степеней (1963 г., 1967 г., 1968 г., 1970 г., 1973 г.), орденом «Материнская слава 1 степени», медалью «Ветеран труда». Особую ценность для неё представляют юбилейные медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.

