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В Улан-Удэ готовят к открытию два новых детсада

В Улан-Удэ готовят к открытию два новых детсада
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Оба детских сада рассчитаны на 280 мест

В столице Бурятии завершено строительство двух детских садов – на улице Конечная и на улице Лермонтова, за ФСК.

Оба детских сада рассчитаны на 280 мест, в каждой группе по 20 детей, сообщили в пресс-службе мэрии.


Здание сада на улице Лермонтова состоит из четырёх блоков, соединённых между собой тремя переходами. Основной вход для посетителей организован с улицы Маяковского. От входа на территорию до здания ведёт центральная аллея, вдоль которой расположены физкультурная площадка и девять площадок для детей.

- В планировочной структуре двух детских садов соблюден принцип групповой изоляции. При этом обеспечена удобная связь с помещениями для физкультурных, музыкальных занятий, а также медицинскими помещениями и пищеблоком, - отмечают в комитете по строительству.

Каждый блок групповой ячейки состоит из двух смежных помещений: групповой и спальни, функционально связанных с раздевальной, туалетной и буфетной.


Очередь в новые детские сады открыта с 18 июля.

Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребёнка в части желаемые сады. Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru или направив заявление на электронную почту комитета по образованию [email protected], или записаться на приём на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru, приём ведётся по предварительной записи, приёмные дни – вторник, четверг. 
детские сады

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