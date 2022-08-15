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Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября

Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября
Общество,  Фото:фонд капремонта РБ
Также заменят водосточную систему и ограждения кровли

15 августа завершены работы по проектной документации капитального ремонта крыш 5 многоквартирных домов в Закаменске, пострадавших от сильного града.

Далее будет заключён договор с подрядной организацией, которая приступит к проведению работ по восстановлению крыш. Ориентировочный срок начала работ – 1 сентября.

- Также будут заменены водосточная система, ограждения кровли и приведены в соответствие со строительными нормами канализационные стояки и вентиляционные шахты, - сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта РБ.

Напомним, сильный град обрушился на Закаменск 19 июля. После разгула стихии у 5 многоквартирных домов выявлены значительные повреждения кровельного покрытия, которые составили более 30% от общей площади.
Закаменск капитальный ремонт град ремонт Бурятия

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