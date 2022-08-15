На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии

Амгалан Алсыев награждён орденом Мужества посмертно



При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Тункинского района Алсыев Амгалан Александрович. Ему было 32 года. О гибели своего земляка сообщила администрация Тункинского района.



За проявленный героизм и отвагу он награждён орденом Мужества посмертно.



Амгалан Алсыев родился в небольшом улусе Охор-Шибирь. Первый в истории своего села мастер спорта по боксу.



Боксом начал заниматься в пятом классе. В 2005 году поступил в училище олимпийского резерва в Улан-Удэ. За годы учёбы в училище показал себя настоящим лидером. Как и в школе, был капитаном боксёрской команды.



Трижды выигрывал чемпионаты Бурятии (2005, 2009 и 2011 годы). В 2006 году стал бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа. В 2010-м выиграл всероссийский турнир класса «А» «Байкал», где также получил звание лучшего спортсмена и был награждён автомобилем.



В 2010 году взял бронзу первенства Москвы. В следующем году стал вторым на чемпионате России среди студентов и третьим на первенстве Вооружённых сил среди молодёжи.



В 2018 году завоевал золото чемпионата Бурятии по тайскому боксу. Также занимал призовые места в разных видах единоборств по линии Вооружённых сил России: самбо, армейский рукопашный бой.



Проходил военную службу в Улан-Удэ должности командира отделения. Трижды участвовал в спецоперации в Сирии.



- Амгалан навсегда останется в нашей памяти как жизнерадостный, добрый, отзывчивый, светлый человек, - говорится в соболезновании районной администрации.



Прощальная церемония проходила сегодня, 15 августа.



У Амгалана Александровича остались жена и двое детей дошкольного возраста.



