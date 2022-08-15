Лучший марафонский результат показал Александр Канцебура
В Бурятии определили победителей международного легкоатлетического марафона «Чистый Байкал». В этом году соревнования собрали более 1000 любителей бега и здорового образа жизни. Традиционно он прошёл на берегу Байкала в Баргузинском районе в минувшую субботу, 13 августа.
В абсолютном первенстве среди мужчин на дистанции 42,2 км наилучший результат 2:29:30 показал Александр Канцебура. Среди женщин лучшей была с результатом 3:01:30 Нина Гумарова.
В полумарафоне победу одержал Хамзя Рамазанов с результатом 01:03:40. Лучшей среди женщин стала Наталья Молчанова. Её результат – 1:36:32.
На дистанции 10 км абсолютную победу одержала Наталья Егорова, она пришла на финиш с результатом 0:39:06. Среди мужчин на этой дистанции первым стал Сергей Соловьев с временем 0:34:03.
Первым на дистанции 3 км пришёл Андрей Спиридонов с результатом 00:10:02. Среди женщин лучшее время - 00:11:48 показала Эльвира Лещак.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, участником марафона стал региональный министр спорта Иван Козырев, пробежавший дистанцию 10 км с результатом 49,53 мин.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко со спортивного мероприятия можно посмотреть здесь.
В Бурятии названы победители марафона «Чистый Байкал»
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