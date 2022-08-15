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Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии
Общество,  Фото:pixabay.com
Страны договорились сотрудничать в космосе

12 августа министерство цифрового развития и связи Монголии и государственная корпорация России «Роскосмос» подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», онлайн-мероприятие было организовано в рамках столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также в соответствии с предложением начать новую эру сотрудничества в области космоса, выдвинутым в ходе официальной встречи президентов России и Монголии в конце прошлого года.

Меморандум подписали госсекретарь министерства цифрового развития и связи, секретарь Национального космического совета Б. Болор-Эрдэнэ и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству «Роскосмоса» Сергей Савельев.

В рамках документа стороны будут сотрудничать в области изучения и использования космического пространства, подготовки и полёта первой женщины-космонавта из Монголии, а также расширения взаимодействия в области космических исследований между двумя странами.
Монголия космос космонавтика космонавты меморандум

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