Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии

Страны договорились сотрудничать в космосе



12 августа министерство цифрового развития и связи Монголии и государственная корпорация России «Роскосмос» подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», онлайн-мероприятие было организовано в рамках столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также в соответствии с предложением начать новую эру сотрудничества в области космоса, выдвинутым в ходе официальной встречи президентов России и Монголии в конце прошлого года.



Меморандум подписали госсекретарь министерства цифрового развития и связи, секретарь Национального космического совета Б. Болор-Эрдэнэ и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству «Роскосмоса» Сергей Савельев.



В рамках документа стороны будут сотрудничать в области изучения и использования космического пространства, подготовки и полёта первой женщины-космонавта из Монголии, а также расширения взаимодействия в области космических исследований между двумя странами.

