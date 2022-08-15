В Бурятии на Дне поля выберут лучших пахарей

Конкурс пахарей проведут в третий раз



18 августа в Бичурском районе Бурятии пройдёт День поля-2022 (0+). Именно в Бичурском районе в прошлом году собрали самый большой урожай.



- В этом году мы будем проводить День поля на базе хозяйства ООО «Виста». Там пройдёт выставка сельскохозяйственной техники, диагностического оборудования, будет представлено множество поставщиков семенного материала, удобрений, средств защиты растений. Будет выставка сельских поселений. Также в рамках Дня поля мы проведём деловую программу. Пройдёт совещание, на котором будут представлены передовые технологии, которые обеспечивают эффективность растениеводства. Также традиционно в День поля мы проводим демонстрацию посевов, - сообщила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.



Участникам Дня поля покажут поля рапса и технической конопли, которую в Бурятии пытаются вырастить уже не первый год.



Помимо этого, на празднике состоится выставка сельскохозяйственных животных. «Ведь отрасли животноводство и растениеводство неразрывно связаны», - отметила Аюна Цыренжапова. Выставочная часть состоится в местности Берёзка. Там же запланирована развлекательная программа с концертом для зрителей.



Самым ярким событием дня станет конкурс пахарей. За звание лучшего поборется 21 участник – и опытные трактористы, и студенты. Заявки подали представители почти всех районов, за исключением северных.



Конкурс пахарей проведут в третий раз, с каждым годом участников становится всё больше. В составе жюри специалисты министерства сельского хозяйства, сотрудники Гостехнадзора и БГСХА.



Сперва проверят теоретические знания участников конкурс с помощью тестирования. А затем они на предоставленной технике выполнят специальные задания. Будут оценены замеры на скорость, на глубину вспашки, соблюдение технологии вспашки, выполнение техники безопасности.



- Мы отводим для этого конкурса специальную часть поля, каждый участник имеет свой участок, который он на скорость проходит. И замеряется по нескольким параметрам, в том числе глубина, скорость и ещё несколько параметров, - пояснила замминистра сельского хозяйства.



На мастер-классе по обработке пашни будет представлен чизельный плуг - это новый плуг, который в Бурятии ещё не применяется. Его будет проводить дилер-поставщик сельхозтехники.



В последний раз конкурс пахарей проводили в 2019 году, затем была взята «пандемийная» пауза. День поля ранее проводили ещё в 2000-х годах, а возобновили только в 2018-м.



Из села Бичура обещают организовать подвоз зрителей.

