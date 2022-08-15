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Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье

Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Бичурского района
Первое место разделили хор из Тарбагатая и ансамбль из Бичуры

Фестиваль семейских-старообрядцев «Семейская круговая» прошёл в забайкальском селе Красный Чикой с 12 по 15 августа. Для участников проекта было развёрнуто множество площадок, на одной из них гостям представили семиметровый пирог.

Гости фестиваля стали участниками разнообразных мероприятий: научно-практической конференции, конкурса коллективов «Наше наследие», творческих лабораторий и мастер-классов. По словам участников, самобытные площадки: частушечная, игровая, молодецкая, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая» – отразили неповторимый народный колорит. Умельцы создавали свои работы в режиме реального времени, для гостей также прошли выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, народные гуляния и вечерки.

По итогам VI песенного конкурса «Наше наследие» в номинации «Детский фольклорный коллектив» первое место занял детский образцовый фольклорный ансамбль «Дидамор» из Красного Чикоя. Среди взрослых фольклорных коллективов первое место разделили сразу четверо участников: семейский народный хор «Былина» (село Тарбагатай, Бурятия), народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» (село Бичура, Бурятия), фольклорная группа «Наследие» (село Фомичёво, Забайкальский край), фольклорный ансамбль «Живая старина» (учебно-методический центр, город Чита).

Специальными призами члены жюри удостоили красночикойцев – народную фольклорную группу «Берегиня» – «за верность традиции», фольклорную группу «Музейная мозаика» - «за бережное отношение к наследию» и муниципальный ансамбль «Кудëсы» - «за сохранение мужских песенных традиций».

Гран-при VI конкурса «Наше наследие» получил народный коллектив – фольклорный ансамбль «Полынь» из Новосибирска.

В конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства дипломом первой степени награждены Лидия Дианова в категории «любители» и Надежда Нольфина из Красного Чикоя в категории «профессионалы», в этой же номинации одной из лучших стала Марина Фёдорова из Читы.

Уникальным проектом фестиваля стала «Книга творческих рекордов Забайкалья», участие в котором могут принять все желающие. Одним из рекордов стала сотканная вручную дорожка длиной 80 метров. Примечательно, что каждые 10 метров посвящены году фестиваля «Семейская круговая» и ещё десять – будущему фестивалю 2023 года. Автором уникальной работы стала Анна Сенотрусова из села Архангельское Красночикойского района Забайкалья.

Семиметровый пирог «Черёмуховая сказка» представила индивидуальный предприниматель Любовь Лоскутникова. Блюдом и его рецептом участница поделилась с гостями.

Завершился VII межрегиональный фестиваль «Семейская круговая» традиционным всеобщим хороводом, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья. 
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