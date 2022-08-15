В Монголии состоялся фестиваль «Кочевник – 2022»

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Монголии

Самым старшим среди награждённых был житель аймака Уверхангай



С 12 по 14 августа на территории национального парка «Горхи Тэрэлж» в Монголии прошёл фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевник – 2022» («Нүүдэлчин Монгол – 2022»). По информации организаторов, в нём приняли участие 1227 носителей кочевого наследия из 9 районов Улан-Батора и 21 аймака страны, а посетили его более 1200 иностранных и монгольских туристов.



Во время фестиваля посетители могли проехаться в повозках, запряжённых лошадьми, волами или яками, а также посмотреть на традиционные методы изготовления войлока и других бытовых принадлежностей кочевников. Демонстрировались выступления участников, местные традиции, обычаи и прочее нематериальное наследие. Также были показаны работы ремесленников, традиционные продукты питания и напитки. Мероприятие было направлено не только на пропаганду сохранения и защиты нематериального культурного наследия, но и окружающей среды.



Победителем фестиваля стал аймак «Дундговь», получивший звание «Тусгай байр». Кроме этого, во время фестиваля были награждены участники, которые внесли ценный вклад в сохранение и защиту нематериального культурного наследия, передачу его следующему поколению, его популяризацию и развитию талантов. Среди них самым старшим был 90-летний Б. Дашзэвэг из сомона Нарийнтээл аймака Уверхангай, а самым молодым двухлетний Б. Гунжмурун из аймака Хувсгел. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



