В Улан-Удэ мужчина качался на крюке башенного крана

Горожане зафиксировали необычное нарушение техники безопасности на стройке
Житель Улан-Удэ, проживающий в доме напротив строящегося жилого дома по улице Трубачеева, снял на видео одновременно весёлое и страшное действо. Ролик опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
На строительной площадке на высоте примерно в пять этажей находилась группа мужчин, предположительно, работников стройки. Воспользовавшись удобным расположением стрелы башенного крана прямо над ними, один из мужчин соорудил подобие качелей с помощью крюка крана. Взобравшись на самодельную конструкцию, мужчина начал раскачиваться в разные стороны, весело болтая ногами.
В комментариях к посту пользователи над такой ситуацией посмеялись.
«Ой как круто. Мы в своё время до такого не додумались!», «Первые 40 лет у мужиков самые трудные», - прокомментировали горожане.
Однако не стоит забывать, что подобные забавы могут привести к непоправимым последствиям и даже смертельному исходу.
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