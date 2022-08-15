В Улан-Удэ мужчина качался на крюке башенного крана









В комментариях к посту пользователи над такой ситуацией посмеялись.



«Ой как круто. Мы в своё время до такого не додумались!», «Первые 40 лет у мужиков самые трудные», - прокомментировали горожане.



Однако не стоит забывать, что подобные забавы могут привести к непоправимым последствиям и даже смертельному исходу.



Житель Улан-Удэ, проживающий в доме напротив строящегося жилого дома по улице Трубачеева, снял на видео одновременно весёлое и страшное действо. Ролик опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».На строительной площадке на высоте примерно в пять этажей находилась группа мужчин, предположительно, работников стройки. Воспользовавшись удобным расположением стрелы башенного крана прямо над ними, один из мужчин соорудил подобие качелей с помощью крюка крана. Взобравшись на самодельную конструкцию, мужчина начал раскачиваться в разные стороны, весело болтая ногами.