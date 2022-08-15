В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла
Уходящие августовские дни ещё порадуют тёплой погодой. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике сохранится умеренное тепло. Максимальная температура воздуха днём составит +24, но ночами на севере республике уже ожидаются заморозки – до -2 градусов.
Так, завтра, 16 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +19,+24, местами +13,+18.
В среду, 17 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +19,+24, местами +13,+18.
В четверг, 18 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по Баунтовскому району местами до -2, днём +19,+24, при дожде +11,+16.
В Бурятии ожидаются заморозки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла
В настоящий момент дорога отремонтирована на 70 процентов
В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Все желающие увидят современную технику Восточного военного округа
«Водяной» собаке Чапе не впервой совершать такой поход
Отдыхающих на пляже нет пятый день подряд
Специалисты будут отвечать на вопросы практически до конца августа
Галине Горбатых с трудом удалось отдохнуть во время ожидания трансферного рейса
Причиной стал высокий класс пожарной опасности
Статистику раскрыли в службе судебных приставов Бурятии
В больницах лежат более 180 пациентов
Средства распределят по разным социально-экономическим направлениям
Общественники просят закончить все дорожные и коммунальные работы вблизи школ до начала учебного года
Участвовали 32 человека
Представлены основные статистические данные с начала года