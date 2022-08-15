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В Бурятии ожидаются заморозки

В Бурятии ожидаются заморозки
Общество,  Фото:pixabay.com
В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла

Уходящие августовские дни ещё порадуют тёплой погодой. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике сохранится умеренное тепло. Максимальная температура воздуха днём составит +24, но ночами на севере республике уже ожидаются заморозки – до -2 градусов.

Так, завтра, 16 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +19,+24, местами +13,+18.

В среду, 17 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +19,+24, местами +13,+18.

В четверг, 18 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по Баунтовскому району местами до -2, днём +19,+24, при дожде +11,+16.
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