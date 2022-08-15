Все желающие увидят современную технику Восточного военного округа
Военно-технический форум «Армия-2022» (0+) состоится с 19 по 21 августа в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ. На форуме планируется демонстрация современных образцов вооружения и военной техники.
- Спланированы к выставке: реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Град», машина жизнеобеспечения ОТРК «Искандер», которая предназначена для размещения, отдыха и приёма пищи боевых расчётов, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», командно-штабная машина на базе автомобиля «КамАЗ», цифровая радиорелейная станция, авторазливочная станция АРС-14КМ. Также будет представлена БРДМ-2рхб – машина, предназначенная для действия в составе разведывательных подразделений сухопутных войск и осуществляет химическую, радиационную, биологическую разведку местности. Благодаря наличию специального оборудования машина способна определять степень заражения грунта, воды и пищи, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками боевой техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году форум «Армия» проводился на семи площадках республики, четыре из которых были расположены в Улан-Удэ (аэродром Восточный, военный городок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная).
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2022» покажут боевую технику
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