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Бурятия примет очередной фестиваль молока

Бурятия примет очередной фестиваль молока
Общество,  Фото:pixabay.com
В Баргузинском районе определят лучших дояра и доярку

В Бурятии с 19 по 20 августа пройдёт межрайонный фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр». Праздник состоится в селе Баянгол Баргузинского района.

В первый день будет проведена деловая программа фестиваля. С 9:00 будут работать две площадки «Экодеревня и фермы» и «Фестивали и праздники». Их участниками станут главы поселений, представители турбизнеса, гости из других районов и местные фермеры. Вечером состоятся конкурсы «Лучший дояр» и «Лучшая доярка».

Во второй день с 9:00 пройдут гастрономические мастер-классы, а также спортивные состязания по национальной борьбе, волейболу, ташууру, перетягиванию каната, hээршаалган и стрельбе из лука. В 12:00 начнётся официальное открытие фестиваля и награждение лучших дояров. Кроме этого, будут проводиться выставка-ярмарка ремесленников, конкурсы, экскурсии и презентации проектов. Также запланирован концерт, а по окончанию фестиваля – праздничный салют. Об этом сообщают организаторы программы «Ай! Байкальская деревня».

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Баргузинский район Бурятия фестиваль молоко конкурс мастер-класс

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