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Пляж в Чите закроют из-за отсутствия отдыхающих

Пляж в Чите закроют из-за отсутствия отдыхающих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдыхающих на пляже нет пятый день подряд

Готовится постановление о закрытии городского пляжа в Чите, сообщила администрация города.

В сообщении приводятся слова начальника управления по делам ГО и ЧС Геннадия Комарова: «На городском пляже на озере Кенон пятый день нет ни одного отдыхающего. Готовится постановление о его закрытии».

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне было временно запрещено купание в реке Чита и озере Кенон. Всё потому, что пробы воды были признаны неудовлетворительными согласно письму краевого Роспотребнадзора.

пляж

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