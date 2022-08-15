Отдыхающих на пляже нет пятый день подряд
Готовится постановление о закрытии городского пляжа в Чите, сообщила администрация города.
В сообщении приводятся слова начальника управления по делам ГО и ЧС Геннадия Комарова: «На городском пляже на озере Кенон пятый день нет ни одного отдыхающего. Готовится постановление о его закрытии».
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне было временно запрещено купание в реке Чита и озере Кенон. Всё потому, что пробы воды были признаны неудовлетворительными согласно письму краевого Роспотребнадзора.
Пляж в Чите закроют из-за отсутствия отдыхающих
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