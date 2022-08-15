В 2023 году современное оборудование появится в доме культуры Северобайкальска
Объявлены победители конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2023 году. Среди «счастливчиков» – культурно-досуговое объединение Северобайкальска, представлявшее Бурятию. В следующем году оно получит 5 млн 700 тысяч рублей. На эти средства для дома культуры «Байкал» приобретут экран и проектор, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, тем самым появится возможность фактически присутствовать на филармоническом концерте.
- Программа концертов будет составляться с учётом разных возрастных категорий: для детей, молодёжи и взрослых. В виртуальном концертном зале в год планируется проводить не менее 52 концертов, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Сегодня в Северобайкальске проживают более 23 тысяч жителей. Зрителям будет предоставлен бесплатный контент в многожанровой области искусства, с опорой на записи трансляций концертов и спектаклей портала культура.рф. Жители северного района ознакомятся с шедеврами мировой и отечественной классической музыки, их ждёт знакомство с известными музыкальными коллективами, с творчеством исполнителей-инструменталистов, солистов-виртуозов и знаменитых коллективов.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, с 2019 года в Бурятии открыты четыре концертных зала: в Кяхтинском краеведческом музее, национальной библиотеке, в городах Закаменске и Гусиноозёрске.
На севере Бурятии откроется виртуальный концертный зал
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