В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Получены сведения о численности и местах проживания 15 редких видов птиц



Учёные провели учёт птиц в дельте Селенги. Исследования в Бурятии проводили орнитологи Байкальского заповедника и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Игорь Фефелов.



- Проведённый подсчёт гнездящихся особей показал, что в 16 гнездовых поселениях околоводных птиц (поганкообразные, голенастые, чайковые) общая численность пернатых составляет около 2380 особей. Кроме того, орнитологи обнаружили более 4000 гнездящихся особей большого баклана. А численность серой цапли в давно известной колонии составляет не менее 380 гнездящихся особей, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Проведение учётных работ позволило получить сведения о численности и пространственном распределении 15 редких видов птиц. Отмечено восемь видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2021 г.): чёрный аист, колпица, серый гусь, касатка, орлан-белохвост, большой подорлик, чеграва, дубровник. А также семь видов, занесённых в Красную книгу Республики Бурятия (2013 г.): серощёкая поганка, чернозобая гагара, большая выпь, малая чайка, лесной дупель, серый журавль и белая лазоревка.



- Нами проверено семь гнездовых территорий орлана-белохвоста, в том числе пять в заказнике. В четырёх гнёздах выращено пять птенцов, все из которых имеют адекватный сезону возраст и должны успешно вылететь. Из оставшихся гнездовых участков на одном птицы присутствуют и явно гнездятся, но местоположение гнезда не найдено. На втором пара присутствует, но не загнездилась ни в старом гнезде, ни на установленной специальной вышке. На третьем птиц не обнаружено, старое гнездо не заселено. Вторая вышка, установленная прошедшей зимой, не заселена, птицы загнездились рядом в своём гнезде. На одной из заселённых гнездовых территорий по протоке Колпинной встречен молодой орлан-белохвост возрастом предположительно три года, – делится результатами исследований Игорь Фефелов.



- В черте заказника вновь, как и в 2018 году, обитают колпицы: 16-19 особей, однако гнездование не было подтверждено. Ещё одна пара обнаружена вне заказника, на сопредельной территории дельты. В этом году, впервые на территории заказника «Кабанский» встречен погоныш (голос) и обыкновенная овсянка (поющий самец). Ранее, 40 лет назад, для погоныша известен лишь единичный случай гнездования в западной части дельты, а обыкновенная овсянка отмечалась на сопредельной с заказником территории и в материковой части дельты, – добавил старший научный сотрудник-орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов.



Справка



Селенга – самый крупный приток озера Байкал, приносящий примерно половину всех вод, и главный природный фильтр озера. В её дельте гнездятся и останавливаются на пролёте сотни видов водоплавающих птиц и околоводных птиц. Орнитологические исследования в дельте начались более 250 лет назад и активно ведутся и в наше время.

