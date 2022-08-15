15 августа

14 августа

Популярное

В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги

В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Получены сведения о численности и местах проживания 15 редких видов птиц

Учёные провели учёт птиц в дельте Селенги. Исследования в Бурятии проводили орнитологи Байкальского заповедника и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Игорь Фефелов.

- Проведённый подсчёт гнездящихся особей показал, что в 16 гнездовых поселениях околоводных птиц (поганкообразные, голенастые, чайковые) общая численность пернатых составляет около 2380 особей. Кроме того, орнитологи обнаружили более 4000 гнездящихся особей большого баклана. А численность серой цапли в давно известной колонии составляет не менее 380 гнездящихся особей, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Проведение учётных работ позволило получить сведения о численности и пространственном распределении 15 редких видов птиц. Отмечено восемь видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2021 г.): чёрный аист, колпица, серый гусь, касатка, орлан-белохвост, большой подорлик, чеграва, дубровник. А также семь видов, занесённых в Красную книгу Республики Бурятия (2013 г.): серощёкая поганка, чернозобая гагара, большая выпь, малая чайка, лесной дупель, серый журавль и белая лазоревка.

- Нами проверено семь гнездовых территорий орлана-белохвоста, в том числе пять в заказнике. В четырёх гнёздах выращено пять птенцов, все из которых имеют адекватный сезону возраст и должны успешно вылететь. Из оставшихся гнездовых участков на одном птицы присутствуют и явно гнездятся, но местоположение гнезда не найдено. На втором пара присутствует, но не загнездилась ни в старом гнезде, ни на установленной специальной вышке. На третьем птиц не обнаружено, старое гнездо не заселено. Вторая вышка, установленная прошедшей зимой, не заселена, птицы загнездились рядом в своём гнезде. На одной из заселённых гнездовых территорий по протоке Колпинной встречен молодой орлан-белохвост возрастом предположительно три года, – делится результатами исследований Игорь Фефелов.

- В черте заказника вновь, как и в 2018 году, обитают колпицы: 16-19 особей, однако гнездование не было подтверждено. Ещё одна пара обнаружена вне заказника, на сопредельной территории дельты. В этом году, впервые на территории заказника «Кабанский» встречен погоныш (голос) и обыкновенная овсянка (поющий самец). Ранее, 40 лет назад, для погоныша известен лишь единичный случай гнездования в западной части дельты, а обыкновенная овсянка отмечалась на сопредельной с заказником территории и в материковой части дельты, – добавил старший научный сотрудник-орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов.

Справка

Селенга – самый крупный приток озера Байкал, приносящий примерно половину всех вод, и главный природный фильтр озера. В её дельте гнездятся и останавливаются на пролёте сотни видов водоплавающих птиц и околоводных птиц. Орнитологические исследования в дельте начались более 250 лет назад и активно ведутся и в наше время.
Бурятия Селенга Байкальский заповедник орнитология природоохранная деятельность птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября
Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября
Общество, 15.08.2022
Также заменят водосточную систему и ограждения кровли
В окрестностях Улан-Удэ создаётся «необычный» лес
В окрестностях Улан-Удэ создаётся «необычный» лес
Общество, 15.08.2022
Общественники высадят разнообразный по видовому составу лес
Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии
Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии
Общество, 15.08.2022
Страны договорились сотрудничать в космосе
Легкоатлеты Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших
Легкоатлеты Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших
Общество, 15.08.2022
Республику представят три спортсмена
В Бурятии на Байкале пройдёт фестиваль национального костюма
В Бурятии на Байкале пройдёт фестиваль национального костюма
Общество, 15.08.2022
Участие примут гости из 12 районов Бурятии, Усть-Ордынского автономного округа, Агинского Бурятского округа, Хакасии, а также Казахстана и Монголии
В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги
В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги
Общество, 15.08.2022
Получены сведения о численности и местах проживания 15 редких видов птиц
В Монголии состоялся фестиваль «Кочевник – 2022»
В Монголии состоялся фестиваль «Кочевник – 2022»
Общество, 15.08.2022
Самым старшим среди награждённых был житель аймака Уверхангай
В Иркутске появилась аллея в честь побратимских отношений с Шэньяном
В Иркутске появилась аллея в честь побратимских отношений с Шэньяном
Общество, 15.08.2022
Города отмечают 30-летний юбилей побратимских связей
В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги
В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги
Общество, 15.08.2022
На берегу Байкала провели «Праздник пирога»
Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
Общество, 15.08.2022
Возмещаться будет до 40 тысяч рублей
В Бурятии мать 8 детей отметила 90-летний юбилей
В Бурятии мать 8 детей отметила 90-летний юбилей
Общество, 15.08.2022
Именины отпраздновала жительница Курумканского района
В Бурятии прошли массовые соревнования по баскетболу 3х3
В Бурятии прошли массовые соревнования по баскетболу 3х3
Общество, 15.08.2022
Названы победители и призёры «Оранжевого мяча – 2022»
Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье
Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье
Общество, 15.08.2022
Первое место разделили хор из Тарбагатая и ансамбль из Бичуры
В Бурятии названы победители марафона «Чистый Байкал»
В Бурятии названы победители марафона «Чистый Байкал»
Общество, 15.08.2022
Лучший марафонский результат показал Александр Канцебура
Со дна Байкала подняли сеть весом более 100 кг
Со дна Байкала подняли сеть весом более 100 кг
Общество, 15.08.2022
Гигантскую сеть подняли в Чёрной Пади

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^