В Бурятии заработала горячая линия в помощь родителям школьников

Специалисты будут отвечать на вопросы практически до конца августа



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 15 августа заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.



Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Также специалисты дадут пояснения по действующим нормативным требованиям к товарам, предназначенных для детей и подростков.



Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам горячей линии:



- 8 (3012) 41-25-74 (доб. 213, 223),

- 8 (3012) 37-15-30

в рабочие дни с 08.30 до 17.30.



Работа горячей линии продлится до 26 августа.





