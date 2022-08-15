Бурятскую общественницу разгневала известная авиакомпания

Галине Горбатых с трудом удалось отдохнуть во время ожидания трансферного рейса



Руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых попала в неприятную ситуацию в Новосибирске. Своей историей она поделилась на странице в соцсети.



Известная общественница возвращалась из командировки по линии Общественной палаты России из Южно-Сахалинска. Но самолёт задержался и прилетел в Новосибирск с опозданием. Из-за этого Галина Горбатых не успела на следующий рейс, которым должна была прибыть домой.



Следующий рейс по графику был через 12 часов. Авиакомпания, как и положено, предложила пассажирке гостиницу.



- На мой вопрос к представителю авиакомпании S7 Airlines: «Есть ли в гостинице спецномера?» был получен положительный ответ. Но, видимо, понятие «доступного номера» у всех разное. Меня привезли в Новосибирск в гостиницу River Park, в номер, где я даже подъехать к кровати не смогла... Доброжелательные работники гостиницы связались с представительством авиакомпании на мой вопрос про доступный номер. Ответ представителя меня не то что бы ошеломил, он просто привёл меня в ярость. «У нас заключён договор с гостиницей, в которой нет доступного номера. И если вам не подходит, то мы можем вам выслать машину и вернуть назад в аэропорт, где вы будете ждать свой рейс»... – написала Галина Горбатых.



В комментариях она пояснила, что отдохнуть ей всё же удалось. Персонал гостиницы нашёл для неё расширенный номер. Но в ванную комнату Горбатых так и не смогла попасть.



Она осталась возмущена отношением авиакомпании S7 к маломобильным гражданам. Галина Горбатых подчеркнула, что она постоянный клиент и имеет платиновый статус программы лояльности.



- Уважаемая мной авиакомпания S7 Airlines, вы пошли по пути дискриминации людей по признаку ограничения их физических возможностей. И если вы позиционируете себя как компания с высокой социальной ответственностью, то должны знать, что работаете с пассажирами разных категорий, в том числе и маломобильными. И не думать о доступности для них услуг – это нарушение прав человека, - подчеркнула руководитель фонда инвалидов-колясочников.



В заключение она добавила, что её всегда устраивало обслуживание и отношение, «но сегодня просто что-то из ряда вон происходящее...»

