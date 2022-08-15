Общественники высадят разнообразный по видовому составу лес
В Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке за этнографическим музеем есть участок сгоревшего леса площадью 15 га. Этим летом стартовал проект, благодаря которому каждый желающий может поучаствовать в создании нового леса на этом месте – многоярусного и разнообразного по видовому составу растений. В ближайшее время запланировано проведение экскурсий, мастер-классов, экологических акций по посадке деревьев.
Сейчас ведётся обустройство прогулочного маршрута «Зелёный путь». Это тропа по существующей лесной дороге, прогуливаясь по которой граждане смогут выполнять интерактивные экозадания с помощью путеводителя. На тропе уже установлены информационные щиты, кормушки для птиц, ящик с «экобомбочками» и грядка для посадки деревьев из семян.
Как сообщает городское лесничество, впереди у этого проекта ещё много интересного. Например, специалист по ландшафтному дизайну из Иркутска создаст на месте выгоревшего пустыря природные ландшафтные композиции-фотозоны.
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В окрестностях Улан-Удэ создаётся «необычный» лес
Общество, Фото:
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