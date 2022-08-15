Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза

Возмещаться будет до 40 тысяч рублей



Максимальный размер кешбэка за путёвки на Дальний Восток увеличится. Вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



- Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путёвки – до 40 тысяч рублей, – заявил премьер на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.

