15 августа

14 августа

Популярное

Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза

Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
Общество,  Фото:pixabay.com
Возмещаться будет до 40 тысяч рублей

Максимальный размер кешбэка за путёвки на Дальний Восток увеличится. Вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путёвки – до 40 тысяч рублей, – заявил премьер на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.
ДФО туризм кешбэк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги
В Бурятии учёные посчитали птиц в дельте Селенги
Общество, 15.08.2022
Получены сведения о численности и местах проживания 15 редких видов птиц
В Монголии состоялся фестиваль «Кочевник – 2022»
В Монголии состоялся фестиваль «Кочевник – 2022»
Общество, 15.08.2022
Самым старшим среди награждённых был житель аймака Уверхангай
В Иркутске появилась аллея в честь побратимских отношений с Шэньяном
В Иркутске появилась аллея в честь побратимских отношений с Шэньяном
Общество, 15.08.2022
Города отмечают 30-летний юбилей побратимских связей
В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги
В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги
Общество, 15.08.2022
На берегу Байкала провели «Праздник пирога»
Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
Общество, 15.08.2022
Возмещаться будет до 40 тысяч рублей
В Бурятии мать 8 детей отметила 90-летний юбилей
В Бурятии мать 8 детей отметила 90-летний юбилей
Общество, 15.08.2022
Именины отпраздновала жительница Курумканского района
В Бурятии прошли массовые соревнования по баскетболу 3х3
В Бурятии прошли массовые соревнования по баскетболу 3х3
Общество, 15.08.2022
Названы победители и призёры «Оранжевого мяча – 2022»
Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье
Семейские Бурятии стали победителями фестиваля в Забайкалье
Общество, 15.08.2022
Первое место разделили хор из Тарбагатая и ансамбль из Бичуры
В Бурятии названы победители марафона «Чистый Байкал»
В Бурятии названы победители марафона «Чистый Байкал»
Общество, 15.08.2022
Лучший марафонский результат показал Александр Канцебура
Со дна Байкала подняли сеть весом более 100 кг
Со дна Байкала подняли сеть весом более 100 кг
Общество, 15.08.2022
Гигантскую сеть подняли в Чёрной Пади
В Бурятии выросло число детей-сирот
В Бурятии выросло число детей-сирот
Общество, 15.08.2022
Это почти два процента от общего количества всех детей в республике
В Улан-Удэ продают ручную обезьяну за 200 тысяч
В Улан-Удэ продают ручную обезьяну за 200 тысяч
Общество, 15.08.2022
Необычное объявление появилось на портале «Авито»
В школах Улан-Удэ неделя будет начинаться с поднятия флага
В школах Улан-Удэ неделя будет начинаться с поднятия флага
Общество, 15.08.2022
Сейчас городские школы готовят место для установки флагштоков
Назальная вакцина от коронавируса поступит в Бурятию
Назальная вакцина от коронавируса поступит в Бурятию
Общество, 15.08.2022
Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова
Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
Улан-удэнцев просят поделиться урожаем с питомцами зоосада
Общество, 15.08.2022
Год назад горожане подарили животным полтонны овощей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^