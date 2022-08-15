Возмещаться будет до 40 тысяч рублей
Максимальный размер кешбэка за путёвки на Дальний Восток увеличится. Вернуть можно будет до 40 тысяч рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путёвки – до 40 тысяч рублей, – заявил премьер на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске.
Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, раньше этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.
Лимит кешбэка за путёвки в ДФО увеличат в 2 раза
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