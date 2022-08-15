Причиной стал высокий класс пожарной опасности
14 августа приостановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в Береговом и Еланцинском лесничествах, на маршрутах:
- д. Бугульдейка – Большая Марта – д. Петрова
- Тажераны
- п. Тырган – урочище Саган-Заба
- Черноруд – д. Сарма – д. Курма
- акватория Малого Моря с островами
Причина закрытия – высокий класс пожарной опасности (5 из 5 возможных) в условиях действия особого противопожарного режима (введён 5 июля в четырёх лесничествах Ольхонского туристического кластера Прибайкальского национального парка), сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
В том числе приостановлено действие разрешений, выданных ранее. Посетителям парка рекомендуют выбрать новые маршруты или даты.
Справка:
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько маршрутов
Общество, Фото:
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