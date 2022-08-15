В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько маршрутов

Причиной стал высокий класс пожарной опасности



14 августа приостановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в Береговом и Еланцинском лесничествах, на маршрутах:



- д. Бугульдейка – Большая Марта – д. Петрова

- Тажераны

- п. Тырган – урочище Саган-Заба

- Черноруд – д. Сарма – д. Курма

- акватория Малого Моря с островами



Причина закрытия – высокий класс пожарной опасности (5 из 5 возможных) в условиях действия особого противопожарного режима (введён 5 июля в четырёх лесничествах Ольхонского туристического кластера Прибайкальского национального парка), сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»



В том числе приостановлено действие разрешений, выданных ранее. Посетителям парка рекомендуют выбрать новые маршруты или даты.



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.

