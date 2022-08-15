Рыбу будут ловить на Щучьем озере или около Ильинки
20 августа в Бурятии пройдут открытые соревнования «Кубок федерации рыболовного спорта РБ» по ловле рыбы спиннингом с берега. Местом проведения станет озеро Щучье в Селенгинском районе. По решению организаторов возможен перенос соревнований на озеро Саяны в посёлке Ильинка, о чём будет сообщено не позднее чем за три дня до начала мероприятия.
Кубок разыгрывается в личном зачёте. К участию допускаются спортсмены в возрасте от 14 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда. Соревнования проводятся в два тура. Каждый тур состоит из четырёх периодов по 40 минут. Начало первого тура в 8:05.
Победителем соревнований признается спортсмен, набравший наименьшую сумму мест за оба тура. В зачёт принимается только окунь в живом виде, без ограничений по размеру. Победитель награждается кубком, медалью и ценными призами. Призёры соревнований, занявшие второе и третье место, награждаются медалями и ценными призами. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии разыграют кубок по ловле спиннингом с берега
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