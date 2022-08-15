Бурятия получит ещё более 500 млн финансирования до конца года

Средства распределят по разным социально-экономическим направлениям
Бурятия получит дополнительно более полумиллиарда рублей финансирования до конца года. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. Он рассказал подписчикам на какие цели пойдут эти средства.
- Проработали с Минфином распределение денежных средств. До конца этого года дополнительно выделяем более 500 млн рублей по разным социально-экономическим направлениям, от культуры до строительства:
- на закуп лекарств, капремонт медучреждений, компенсацию врачам, приехавшим в 2022 году на работу в республику, – 156,2 млн рублей;
- на разработку проектно-сметных документаций на строительство очистных в Тапхаре Иволгинского района и Сухой Кабанского района – 251,32 тыс. рублей и 600 тыс. рублей;
- 5,3 млн рублей на строительство моста через р. Ока в посёлке Боксон Окинского района;
- На создание электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Бурятии – более 1,2 млн рублей, - заявил Алексей Цыденов и подчеркнул, что в республике проживает более 100 национальностей со своими уникальными традициями и обычаями, и ставится задача сохранить весь этот фольклор и традиции народного искусства. Поэтому планируется большая работа по сбору дополнительных материалов и оцифровке имеющихся.
Также он отметил, что 11 домам-интернатам выделят почти 1,3 млн рублей, а двум центрам помощи детям – 66,2 тыс. рублей на тесты на ковид. Дополнительно 365,3 тыс. рублей распределят на приобретение и установку поручней, тактильных табличек и азбуки, инвалидных колясок в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
- Иволгинский район получит 12,3 млн рублей на открытие МФЦ в посёлке Поселье. Чтобы снизить расходы жителей Баунтовского района на ЖКХ, компенсируем 16,7 млн рублей выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, - добавил глава Бурятии.
Кроме этого, управлению ветеринарии Бурятии выделят 19,9 млн рублей на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные.
- Выделяем приютам денежные средства второй год подряд на строительство и ремонт вольеров, ограждений, на строительство хозпостроек, на водоснабжение, - пояснил Алексей Цыденов.
Бурятия получит ещё более 500 млн финансирования до конца года
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