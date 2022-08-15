В Улан-Удэ возле школы нашли опасную парковку















В непосредственной близости со школой №26 имени Сенчихина по улице Революции, 1905 г., д. 100 идёт ремонт тротуаров – грунт на территории разрыт. Это создаёт неудобство и опасность для пешеходов из-за вынужденного выхода на проезжую часть.



На асфальтовом покрытии пешеходного перехода около школы № 40 по ул. Пушкина, 40 есть небольшая выбоина в дорожном полотне, которая требует устранения.



Кроме того, сейчас проводится ремонт теплосетей вблизи школы №48 по ул. Чертенкова, 100а. Не более чем на расстоянии 200 метров тротуар и грунт под ним вырыт, что создаёт неудобство и опасность для пешеходов.



На пути к школе №47 по ул. Калашникова, 12 необходимо провести замену сломанной крышки люка на пешеходном переходе.



Ремонт подземных коммуникаций проводится сейчас и рядом с физико-математическая школой №56 по ул. Краснофлотская, 46. Территория котлована недостаточно огорожена и создает неудобства для движения местных жителей.



После прошлогоднего запроса Народного фронта для школы №17 по улице Ключевская, 50а сделан тротуар, заменены все крышки люков рядом со школой, обновлена разметка. Но на данный момент среди недочётов остаётся отсутствие доступа для маломобильных граждан - на главном входе на территорию школы, ступенька тротуара расположена слишком высоко.



Больше всего удивил экспертов Народного фронта подход к исправлению недостатков у школы №18 по ул. Тобольская, 53. Рядом с главным входом на территорию школы устроена стоянка автотранспорта, однако её ширина значительно больше, чем должна быть, фактически она занимает половину всей автодороги. Устройство парковки явно не соответствует требованиям нормативов, так как её длина примерно 200 метров и ширина около 4 метров, что превратило парковку в проезжую часть. Из-за отсутствия ограждения у тротуара и оставленной без асфальта неровной грунтовой второй половины дороги созданы условия опасности для пешеходов.















- В целом хотим отметить, что в этом году администрацией города исправлена большая часть недостатков на маршрутах следования школьников. Проделана огромная работа. На данный момент по итогам очередного рейда мы направили запрос в администрацию города с просьбой поручить инфраструктурным комитетам принять меры по завершению ремонтных работ до начала учебного года для обеспечения безопасности детей, - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии Вадим Захаров.





- В целом хотим отметить, что в этом году администрацией города исправлена большая часть недостатков на маршрутах следования школьников. Проделана огромная работа. На данный момент по итогам очередного рейда мы направили запрос в администрацию города с просьбой поручить инфраструктурным комитетам принять меры по завершению ремонтных работ до начала учебного года для обеспечения безопасности детей, - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии Вадим Захаров.









Эксперты Народного фронта провели в Улан-Удэ очередной мониторинг безопасности дорожного движения вблизи школ «Дорога в школу». Во время проверки выявили несколько потенциально опасных мест для детей. Все замечания касаются проведения земляных работ и дорожных ремонтов в непосредственной близости к общеобразовательным учреждениям, сообщили в ОНФ в Бурятии.В ходе обследования эксперты выявили, что множество прежних нарушений устранено.Так, установлены дорожные знаки и нанесена разметка у школы №47 по улице Калашникова,12. Вокруг территории школы №58 по улице Батарейная, 60 обустроены тротуары и установлены столбы освещения.Однако выявлен и ряд замечаний. Вблизи школы № 8 по улице Автотранспортная, 5а после проведённого в текущем году ремонта автодороги остался ряд недочётов. Один из дорожных знаков прикреплён веревкой к забору; с одной стороны дороги к школе не обустроены тротуар и пешеходный переход, а также дорожные знаки и разметка на данном участке; не организован доступ перехода через дорогу для маломобильных граждан.