В улан-удэнской колонии прошли соревнования по национальной борьбе

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Участвовали 32 человека



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли соревнования по бурятской национальной борьбе – бухэ-барилдаан.



На борцовский ковёр вышли 32 участника, которые представляли различные районы нашей Республики. Соревнования проводились по Олимпийской системе.



По итогам соревнований победителем стал борец с Прибайкальского района. Призёров наградили сладкими и спортивными призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

