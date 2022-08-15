Участвовали 32 человека
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли соревнования по бурятской национальной борьбе – бухэ-барилдаан.
На борцовский ковёр вышли 32 участника, которые представляли различные районы нашей Республики. Соревнования проводились по Олимпийской системе.
По итогам соревнований победителем стал борец с Прибайкальского района. Призёров наградили сладкими и спортивными призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошли соревнования по национальной борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участвовали 32 человека
Представлены основные статистические данные с начала года
В деле разбиралась прокуратура
Днём +24, +29, местами +17, +22
Установлена договорённость о взаимном консультировании сложных случаев
Гражданин из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание в России
Специалисты выезжали в пригород Улан-Удэ
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Молодому человеку грозит уголовная ответственность
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Ранее неизвестные повредили памятник
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров
Девушка взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода
Местами кратковременные дожди