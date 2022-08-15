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В улан-удэнской колонии прошли соревнования по национальной борьбе

В улан-удэнской колонии прошли соревнования по национальной борьбе
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Участвовали 32 человека

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли соревнования по бурятской национальной борьбе – бухэ-барилдаан.

На борцовский ковёр вышли 32 участника, которые представляли различные районы нашей Республики. Соревнования проводились по Олимпийской системе.

По итогам соревнований победителем стал борец с Прибайкальского района. Призёров наградили сладкими и спортивными призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН

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