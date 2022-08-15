С начала года прокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Представлены основные статистические данные с начала года



За январь – июль 2022 года органами прокуратуры Бурятии выявлены 17 011 нарушений закона. По протестам прокуроров отменены и изменены 306 незаконных правовых актов, в суды республики направлены 1 839 исковых заявлений. Внесены 3 955 представлений об устранении нарушений закона. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 2 470 должностных лиц, возбуждены 65 уголовных дел.



В области охраны окружающей среды и природопользования прокурорами выявлены 2 199 нарушений закона, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности – 892, жилищно-коммунального хозяйства – 958, обеспечения безопасности дорожного движения – 514.



Проверками вскрыты 2 734 нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Для их устранения внесены 525 представлений, в суды направлены 447 исковых заявлений, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 должностных лиц.



При производстве следствия и дознания установлены 17 722 нарушения закона, по инициативе прокуроров поставлены на учёт 459 преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтённых. Органам предварительного расследования направлены 1 379 требований, внесены 273 представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 507 должностных лиц.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний, прокурорами выявлены 897 нарушений закона, для их устранения внесены 127 представлений, опротестованы 14 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 156 должностных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

