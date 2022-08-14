Установлена договорённость о взаимном консультировании сложных случаев
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова встретилась с онкогематологом международного уровня из Индии.
Сумит Гуджрал является профессором патологии в мемориальной больнице Тата (Мумбаи). В беседе с министром здравоохранения он рассказал, что приехал в Бурятию впервые и планирует встретиться для обмена опытом с работниками Республиканского патологоанатомического бюро.
- В ходе визита в Республиканское патологоанатомическое бюро доктор Сумит Гуджрал посмотрел подготовленные диагностические биопсийно-операционные материалы. В том числе опухоли мягких тканей, лимфатические узлы, костный мозг. Дал рекомендации по дальнейшей методике дифференциальной диагностики лимфом с помощью иммунногистохимии, - сообщают в минздраве региона.
Гости посмотрели музей при бюро. Посетили лабораторию и вырезную комнату. Оценили имеющуюся технику. Сумит Гуджрал пригласил врачей бюро присоединиться к англоязычным онлайн-встречам, которые проходят по вторникам и четвергам еженедельно с разбором интересных кейсов и клинических случаев.
Была установлена договоренность о взаимном консультировании сложных случаев с помощью сканирования препаратов на безвозмездной основе.
Приезжие врачи были радушны и приглашали в гости к себе в Индию для дальнейшего обмена опытом. В память о Бурятии иностранные коллеги получили подписанный Атлас тибетской медицины.
В Бурятию приехал онкогематолог международного уровня из Индии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Установлена договорённость о взаимном консультировании сложных случаев
Гражданин из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание в России
Специалисты выезжали в пригород Улан-Удэ
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Молодому человеку грозит уголовная ответственность
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Ранее неизвестные повредили памятник
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров
Девушка взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода
Местами кратковременные дожди
Убийство произошло в 2016 году
Как развивается туристическая отрасль на Байкале
Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
Зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов рассказал о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов