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В Бурятию приехал онкогематолог международного уровня из Индии

В Бурятию приехал онкогематолог международного уровня из Индии
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Бурятии
Установлена договорённость о взаимном консультировании сложных случаев

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова встретилась с онкогематологом международного уровня из Индии.

Сумит Гуджрал является профессором патологии в мемориальной больнице Тата (Мумбаи). В беседе с министром здравоохранения он рассказал, что приехал в Бурятию впервые и планирует встретиться для обмена опытом с работниками Республиканского патологоанатомического бюро.

- В ходе визита в Республиканское патологоанатомическое бюро доктор Сумит Гуджрал посмотрел подготовленные диагностические биопсийно-операционные материалы. В том числе опухоли мягких тканей, лимфатические узлы, костный мозг. Дал рекомендации по дальнейшей методике дифференциальной диагностики лимфом с помощью иммунногистохимии, - сообщают в минздраве региона.

Гости посмотрели музей при бюро. Посетили лабораторию и вырезную комнату. Оценили имеющуюся технику. Сумит Гуджрал пригласил врачей бюро присоединиться к англоязычным онлайн-встречам, которые проходят по вторникам и четвергам еженедельно с разбором интересных кейсов и клинических случаев.

Была установлена договоренность о взаимном консультировании сложных случаев с помощью сканирования препаратов на безвозмездной основе.

Приезжие врачи были радушны и приглашали в гости к себе в Индию для дальнейшего обмена опытом. В память о Бурятии иностранные коллеги получили подписанный Атлас тибетской медицины.
врачи

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