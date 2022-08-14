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В Бурятии прошёл международный марафон «Чистый Байкал»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

13 августа в Бурятии прошёл III международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса Натальи Соломинской. Стартовало мероприятие в селе Максимиха.

— Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал. Вам предстоит насладиться таёжным духом, ароматами дикого леса, впитать в себя энергию Байкала и получить невероятные эмоции! На трассе марафона вас ожидают приятные сюрпризы, представляющие многогранную культуру и колорит Бурятии, - ранее анонсировали марафон организаторы.

Всего было пять видов дистанций, среди которых одна детская: 3 километра (детская), 3 километра (взрослая), 10 километров, 21,1 километр (полумарафон), 42,2 километра (марафон). Для участников организовали пункты питания на трассе.

Отметим, что во время марафона на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 км по 229 км с 8:00 до 15:00 полностью перекрыли движение для транспорта.



марафон легкая атлетика

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