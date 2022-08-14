Забайкалка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за 15 тысяч рублей

Гражданин из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание в России



Решением Нерчинского районного суда от 5 августа 2022 года удовлетворено исковое заявление прокуратуры Нерчинского района о признании брака, зарегистрированного между гражданином Таджикистана и гражданской России, недействительным.



В ходе суда супруги исковые требования не признали и настаивали на крепких семейных узах. Однако прокуратурой в суде доказано, что гражданин Таджикистана с целью получения разрешения на временное проживание в РФ и затем приобретения гражданства России в упрощённом порядке подыскал себе в Нерчинске фиктивную жену. Женщина за 15 тыс. рублей вступила с ним брак – без намерения совместного проживания и ведения совместного хозяйства.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

