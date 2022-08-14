Гражданин из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание в России
Решением Нерчинского районного суда от 5 августа 2022 года удовлетворено исковое заявление прокуратуры Нерчинского района о признании брака, зарегистрированного между гражданином Таджикистана и гражданской России, недействительным.
В ходе суда супруги исковые требования не признали и настаивали на крепких семейных узах. Однако прокуратурой в суде доказано, что гражданин Таджикистана с целью получения разрешения на временное проживание в РФ и затем приобретения гражданства России в упрощённом порядке подыскал себе в Нерчинске фиктивную жену. Женщина за 15 тыс. рублей вступила с ним брак – без намерения совместного проживания и ведения совместного хозяйства.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Забайкалка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за 15 тысяч рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гражданин из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание в России
Специалисты выезжали в пригород Улан-Удэ
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Молодому человеку грозит уголовная ответственность
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Ранее неизвестные повредили памятник
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров
Девушка взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода
Местами кратковременные дожди
Убийство произошло в 2016 году
Как развивается туристическая отрасль на Байкале
Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
Зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов рассказал о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Подозреваемые проникли в чужую квартиру и забрали деньги и телефон