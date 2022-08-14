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В Бурятии накануне тушили один лесной пожар

В Бурятии накануне тушили один лесной пожар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано

За прошедшие сутки в Иволгинском районе из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Было задействовано 2 лесопожарные машины.

Площадь, пройденная огнём, составила 0,10 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию очага.

На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно. Перечень мест размещён на сайте агентства.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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