На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
За прошедшие сутки в Иволгинском районе из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Было задействовано 2 лесопожарные машины.
Площадь, пройденная огнём, составила 0,10 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию очага.
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно. Перечень мест размещён на сайте агентства.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии накануне тушили один лесной пожар
Общество, Фото:
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