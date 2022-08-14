В Бурятии накануне тушили один лесной пожар

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано



За прошедшие сутки в Иволгинском районе из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Было задействовано 2 лесопожарные машины.



Площадь, пройденная огнём, составила 0,10 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию очага.



На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно. Перечень мест размещён на сайте агентства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

