Братчанка перевела мошенникам миллион рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Девушка взяла кредиты в нескольких банках, затем совершила 32 денежных перевода



В полицию в Братске обратилась 29-летняя работница одного из крупных промышленных предприятий и рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный сообщил местной жительнице о попытке хищения средств с её счета, а для того, чтобы защитить свои накопления, ей необходимо их снять и положить на другой счёт, а также «обнулить» свой кредитный потенциал, оформив денежные займы.



Потерпевшая испугалась за свои сбережения и, не раздумывая, согласилась выполнить требования лжесотрудников банка. В результате двухдневных консультаций телефонных аферистов, заявительница взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода в пользу мошенников и в результате лишилась более 1 миллиона рублей. О случившемся она сообщила в полицию.



Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

