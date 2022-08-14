Девушка взяла кредиты в нескольких банках, затем совершила 32 денежных перевода
В полицию в Братске обратилась 29-летняя работница одного из крупных промышленных предприятий и рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный сообщил местной жительнице о попытке хищения средств с её счета, а для того, чтобы защитить свои накопления, ей необходимо их снять и положить на другой счёт, а также «обнулить» свой кредитный потенциал, оформив денежные займы.
Потерпевшая испугалась за свои сбережения и, не раздумывая, согласилась выполнить требования лжесотрудников банка. В результате двухдневных консультаций телефонных аферистов, заявительница взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода в пользу мошенников и в результате лишилась более 1 миллиона рублей. О случившемся она сообщила в полицию.
Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанка перевела мошенникам миллион рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Более 37% обращений пришлось на качество непродовольственных товаров
Девушка взяла кредиты в нескольких банках, совершила 32 денежных перевода
Местами кратковременные дожди
Убийство произошло в 2016 году
Как развивается туристическая отрасль на Байкале
Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
Зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов рассказал о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Подозреваемые проникли в чужую квартиру и забрали деньги и телефон
На возведение субургана было собрано свыше 600 тысяч рублей
Непонятно, кому и зачем могут потребоваться эти элементы инфраструктуры
В Бурприроднадзоре семье, нашедшей птенца, дали рекомендации по уходу за ним
Состоится 14 концертов
Преступление произошло весной этого года
Мероприятие состоится в конце августа
Мероприятие стартует в канун Дня хөөмея – тувинского горлового пения