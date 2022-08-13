«Турпоток растёт, инвесторов стало больше»



Уже три года Сбер занимается развитием туризма на Байкале. Увеличить турпоток в Приангарье вдвое, до 3 млн человек, а средний чек туристов – втрое, до 1500 долларов, – такие цели ставил созданный банком проектный офис «Южное побережье Байкала» в 2019 году. Как пандемия отразилась на целевых показателях? Какие новые возможности открыл для бизнеса текущий кризис? Сохраняется ли интерес к отрасли среди крупных инвесторов? Об этом Газете Дело на Саммите недвижимости РГУД рассказал заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Антон Соколов.



Байкал един



Сбер занимается реализацией проектов, направленных на развитие туризма, с 2019 года. Банк создал проектный офис «Южное побережье Байкала», который привлекает инвесторов в туротрасль. Можете рассказать, чего удалось добиться за эти три года?



– В первую очередь были разработаны стратегии развития туризма - сначала для Иркутской области, позднее для Республики Бурятия. Разработка стратегий показала и возможности Прибайкальских территорий, и зоны, требующие отдельных решений. При этом явно прослеживались межрегиональные связи этих двух территорий и возможности для коллаборации бизнеса. Для туристов Байкал един, и важно создать высококачественный туристический продукт и отличный уровень сервиса и в Иркутской области, и в Республике Бурятии. Нам удалось выстроить взаимодействие между органами власти двух регионов и туристическим сообществом. Так, на выставке Mitt в Москве обе территории были представлены единым павильоном «Байкал».



Так же для удобства взаимодействия был создан Межрегиональный проектный офис макрорегиона Байкал. На этой площадке бизнес, органы власти, эксперты отрасли обсуждают изменения в туристической сфере, проводится обучение и выстраивается межрегиональное взаимодействие.



И каков итог? Стало ли больше проектов?



– База клиентов Сбера в туристической отрасли увеличилась в два раза. За время работы проектного офиса мы поддержали около 200 проектов в сфере туризма, 90% – это малый бизнес. Сейчас мы работаем над проектами инвестиционного кредитования в размере порядка 30 млрд рублей. Ключевая задача – поддержать как можно больше предпринимателей, используя госпрограммы и льготное финансирование. Проектный офис стал «единым окном» для компаний, предпринимателей, которые хотят реализовывать проекты в сфере туризма.



Развитие с опережением



У проекта «Южное побережье Байкала» были вполне конкретные цели – увеличение турпотока в Приангарье к 2024 году в два раза, до 3 млн человек, увеличение в три раза среднего чека туриста. Правда, есть одно «но» – проект разрабатывался в 2019 году, до пандемии коронавируса, когда был поток иностранных туристов. С конца февраля 2022-го в экономике снова все изменилось…



– Конечно, тот сегмент туристов, на который мы делали ставку в 2019-м, изменился коренным образом. Локдаун, закрытие международного туризма и авиасообщения – все это повлияло на отрасль. С другой стороны, кризис открыл новые возможности. Мы наблюдаем рост внутреннего турпотока на Байкал, в том числе в период пандемии. Появилось большое количество программ поддержки: чартерная программа, льготное кредитование инвестиционных проектов, грантовая поддержка на строительство глэмпингов и модульных объектов, кэшбэк от Ростуризма для отдыхающих и другие.



Целевые показатели как-то изменились в условиях новой реальности?



– Наши цели остались прежними – это осознанное и ответственное развитие туризма на Байкале. В 2021 году Иркутскую область посетило 1,9 млн туристов, а республику Бурятию 900 тысяч человек. При этом показатель по прибытиям туристов в Бурятию был достигнут на три года раньше, чем планировали. Так что, развитие идет опережающими темпами. Время пребывания туристов увеличилось в среднем до пяти дней, средний чек растет ежегодно на 10-15%. Здесь уже возникает другая проблема – пропускной способности: существующая инфраструктура не способна выдерживать растущий поток.



Инвесторов интересуют ОЭЗ



Как ведут себя инвесторы в условиях таких «американских горок» в отрасли? Сохраняют ли интерес к туризму?



– По нашей оценке, интерес крупных инвесторов в туристические проекты в последнее время вырос – и в Иркутской области, и в Бурятии. И это очень важно для развития отрасли. Малый бизнес реализует проекты по созданию глэмпингов, гостевых домов, отелей семейного типа, ресторанов, кафе, создает индустрию впечатлений и организовывает досуг туристов, но построить большой отель с хорошей инфраструктурой под силу только крупным компаниям, т.к. такие проекты требуют больших финансовых вложений. Сейчас в работе у Сбера порядка пяти таких проектов. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. По ряду из них уже принято решение, финансирование открыто. Надеемся, в ближайшие годы мы увидим несколько новых объектов.



В каких городах?



– В столицах двух Прибайкальских субъектов: в г. Иркутске, г. Улан-Удэ, а также на территориях двух особых экономических зон туристско-рекреационного типа: «Ворота Байкала» в Байкальске и «Байкальская гавань» в районе Турки. Там сейчас сосредоточен основной интерес инвесторов.





Потому что на территориях ОЭЗ законодательно разрешено капитальное строительство?



– Не только поэтому. На территориях особых экономических зон действуют хорошие налоговые преференции, предоставляются земельные участки в аренду, подведены коммуникации. Сейчас мы работаем с инвесторами по проектам строительства крупных гостиничных комплексов, включили их в программу Ростуризма по льготному кредитованию.



Турпоток пойдёт в Байкальск и в Байкальскую гавань



На Саммите недвижимости РГУД вы участвовали в секции, на которой обсуждалось будущее Байкальска – важной точки на туристической карте региона. Есть ли там проекты, в которых участвует банк?



– Конечно. Байкальск сейчас – ключевое место развития туризма в Иркутской области. Это особая экономическая зона, это свободные земельные участки, где можно строить объекты капитального строительства, это налоговые льготы. Мы поддерживаем всех действующих резидентов ОЭЗ и тех, кто планирует реализовывать проекты на этой территории. Сейчас работаем над проектной документацией по двум серьёзным объектам в Байкальске.





Со стороны Республики Бурятии мы видим большой потенциал в ОЭЗ «Байкальская гавань»: прекрасная дорога, песчаные пляжи и видовые характеристики привлекают не только туристов, но и инвесторов. У нас на сопровождении сейчас находится один строящийся проект по созданию туристической инфраструктуры и по двум ведётся подготовительная работа по формированию заявок.



Вы говорите о развитии туризма на территориях ОЭЗ. А как быть с Ольхоном, Листвянкой, где развитие ограничено государственными решениями, а турпотоки при этом растут?



– Этот вопрос, конечно, требует государственных решений. С одной стороны, это те природные территории, которые действительно нужно сохранять. Законодательные ограничения сегодня не позволяют развивать там туризм так, как, возможно, хотелось бы жителям Иркутской области и туристам. При этом рано говорить о развитии туризма в этих локациях, так как не утверждены туристские кластеры, не просчитана ёмкость территории и не определены концепты развития инфраструктуры. Мне кажется, развитие особых экономических зон изменит ситуацию в отрасли в целом. Когда на территориях ОЭЗ появятся первые якорные объекты, сработает кумулятивный эффект: туда поедут гости, малому бизнесу станет интересно развивать там инфраструктуру. В итоге эти территории станут привлекательными для туристов, чем популярные сегодня маршруты.



В чём сейчас состоит ключевая проблема для отрасли, на ваш взгляд?



– С точки зрения инвесторов ключевая проблема – это длительные сроки окупаемости проектов в туристической отрасли и высокая стоимость денег на рынке. При ограниченной возможности собственного участия привлечь финансирование на длительный срок и создать рентабельный проект очень сложно. Важно пользоваться теми возможностями и льготными программами, которые предоставляет государство.









