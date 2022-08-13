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В бурятском селе освятили «Ступу великих чудес»

В бурятском селе освятили «Ступу великих чудес»
Общество,  Фото:группа «Баргузин-инфо.24/7»
На возведение субургана было собрано свыше 600 тысяч рублей

Состоялось освящение субургана в селе Улюкчикан Баргузинского района. В группе «Баргузин-инфо.24/7» отмечается, что «Ступа великих чудес» построена силами жителей, выходцев села, добрых людей за 3 месяца.

Собрано более 605 000 рублей. Обсуждение строительства шло с 12 апреля 2022 года. А уже 12 августа проведено торжественное открытие

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа в Мухоршибирском районе Бурятии состоится освящение новой статуи Будды Майдари и 16 возведённых субурганов. Хурал пройдёт в Тугнуйском дацане.

Отмечается, что статуя Будды Майтреи в высоту три метра.

19 и 20 августа более 15 лам будут читать Учения Будды, собранное в 108 томах Ганжур. 21 августа под личным руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева состоится сама торжественная церемония освящения.


буддизм освящение ступа

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