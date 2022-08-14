Местами кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +2, +7, днём +24, +29, местами +17, +22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +26, +28.
В Бурятии днём до +29 градусов
Общество, Фото:
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