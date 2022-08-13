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Двое забайкальцев напали на парня и отобрали ключи от дома

Двое забайкальцев напали на парня и отобрали ключи от дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подозреваемые проникли в чужую квартиру и забрали деньги и телефон

Ночью нетрезвый 28-летний житель Могочи вернулся домой на такси. Возле его дома двое незнакомых мужчин распивали спиртные напитки и попросили сигарету. Затем по надуманным основаниям стали наносить мужчине побои. После этого один из нападавших схватил потерпевшего за волосы, приставил предмет, похожий на нож, и потребовал ценные вещи. Обыскав карманы, они обнаружили банковскую карту и ключи от квартиры, потом потребовали назвать домашний адрес и продолжили наносить телесные повреждения.

В это время к участникам инцидента подошла девушка и возмутилась происходящим. Потерпевший скрылся, а злоумышленники, воспользовавшись ключом домофона, вошли в указанный мужчиной подъезд и стали подбирать ключи к дверям квартир со схожими замками. В дальнейшем они незаконно проникли в жилище потерпевшего, откуда похитили 50 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Позже подозреваемые, работающие монтёрами пути, были задержаны. У них изъято около 10 тысяч рублей, чужой телефон и нож.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Оба имеют криминальное прошлое, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
разбойное нападение

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