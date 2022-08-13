Двое забайкальцев напали на парня и отобрали ключи от дома



Ночью нетрезвый 28-летний житель Могочи вернулся домой на такси. Возле его дома двое незнакомых мужчин распивали спиртные напитки и попросили сигарету. Затем по надуманным основаниям стали наносить мужчине побои. После этого один из нападавших схватил потерпевшего за волосы, приставил предмет, похожий на нож, и потребовал ценные вещи. Обыскав карманы, они обнаружили банковскую карту и ключи от квартиры, потом потребовали назвать домашний адрес и продолжили наносить телесные повреждения.



В это время к участникам инцидента подошла девушка и возмутилась происходящим. Потерпевший скрылся, а злоумышленники, воспользовавшись ключом домофона, вошли в указанный мужчиной подъезд и стали подбирать ключи к дверям квартир со схожими замками. В дальнейшем они незаконно проникли в жилище потерпевшего, откуда похитили 50 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 26 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Позже подозреваемые, работающие монтёрами пути, были задержаны. У них изъято около 10 тысяч рублей, чужой телефон и нож.



Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Оба имеют криминальное прошлое, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

