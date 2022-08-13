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На Большой Байкальской тропе пропадают таблички и номерные аншлаги

На Большой Байкальской тропе пропадают таблички и номерные аншлаги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Непонятно, кому и зачем могут потребоваться эти элементы инфраструктуры

Загадочные исчезновения предупреждающих табличек и номерных знаков для палаточных мест отмечены специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в ходе работ по оборудованию Большой Байкальской тропы в Прибайкальском национальном парке. Сотрудники природоохранного учреждения вынуждены еженедельно восстанавливать утраченные элементы маркировки и ограждающих конструкций.

- В настоящее время на километровом отрезке «ББТ-1» от посёлка Большое Голоустное в сторону посёлка Листвянка продолжается оборудование кострищ и установка новых настилов для палаток. Последних изготовлено уже 10, количество кострищ по окончанию работ достигнет 40. Выгрузкой материалов, монтажом конструкций занимаются военнослужащие управления Росгвардии по Иркутской области, военнослужащие Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии и воспитанники гвардейской смены «Байкал» совместно с государственными инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - сообщают в учреждении.

Проводимое обустройство маршрута востребовано туристами и, безусловно, нуждается в содержании, а при необходимости - и в ремонте. Но регулярные пропажи предупреждающих табличек и номерных аншлагов стали для всех, кто занят в работах по благоустройству, неприятной неожиданностью.

- Объяснить происходящее мы не можем. Кому и зачем могут потребоваться эти элементы инфраструктуры – непонятно. Тем не менее, практически каждую неделю приходится восстанавливать таблички, предупреждающие гостей национального парка об обрывах или информирующие о местах для установки палаток, - говорит Кристина Глотова, руководитель отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Но есть и приятные новости: на маршруте «Сухое озеро», находящемся рядом с местом проведения работ, все новшества 2022 года в порядке: обновлённые информационные аншлаги с познавательным контентом целы. Вскоре здесь появятся скамьи для отдыхающих и кормушки для птиц, есть в планах и площадка для раздельного сбора отходов. Хотелось бы, чтобы и на местах с новыми настилами для палаток тоже был порядок. Всё что от нас зависит, мы сделаем. 
большая байкальская тропа

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