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Жители бурятского посёлка приютили раненого соколёнка

Жители бурятского посёлка приютили раненого соколёнка
Общество,  Фото:группа «Мухоршибирь-инфо.24/7»
В Бурприроднадзоре семье, нашедшей птенца, дали рекомендации по уходу за ним

Жители Саган-Нура нашли соколёнка. Об этом сообщают в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- К нам в гости пришёл соколёнок. Не может взлететь, хромает. Мы его пока приютили, жалко так его. Куда нужно обратиться, чтобы о нём позаботились? – обратилась к администраторам группы жительница посёлка Екатерина.

Сообщение, фото, номер девушки были переданы в Бурприроднадзор.

- С Екатериной созвонились. Птенец уже не хромает. Летать не может, потому что пока не умеет. В остальном с ним всё в порядке. Даны рекомендации по питанию и уходу за ним. Птица останется у нашедших её людей на временном содержании на неделю, будет под контролем Бурприроднадзора. Через неделю свяжемся с Екатериной снова, попробуем её выпустить - к этому времени она может встать на крыло, - сообщил замруководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.

Как отметила Катя, соколёнок чувствует себя хорошо. Днём он на веранде, прыгает, а на ночь его запускают в дом. 
птицы спасение Бурприроднадзор

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