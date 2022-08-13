Жители бурятского посёлка приютили раненого соколёнка

В Бурприроднадзоре семье, нашедшей птенца, дали рекомендации по уходу за ним
Жители Саган-Нура нашли соколёнка. Об этом сообщают в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- К нам в гости пришёл соколёнок. Не может взлететь, хромает. Мы его пока приютили, жалко так его. Куда нужно обратиться, чтобы о нём позаботились? – обратилась к администраторам группы жительница посёлка Екатерина.
Сообщение, фото, номер девушки были переданы в Бурприроднадзор.
- С Екатериной созвонились. Птенец уже не хромает. Летать не может, потому что пока не умеет. В остальном с ним всё в порядке. Даны рекомендации по питанию и уходу за ним. Птица останется у нашедших её людей на временном содержании на неделю, будет под контролем Бурприроднадзора. Через неделю свяжемся с Екатериной снова, попробуем её выпустить - к этому времени она может встать на крыло, - сообщил замруководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Как отметила Катя, соколёнок чувствует себя хорошо. Днём он на веранде, прыгает, а на ночь его запускают в дом.
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