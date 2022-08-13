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400 музыкантов будут участвовать в фестивале «Звёзды на Байкале»

400 музыкантов будут участвовать в фестивале «Звёзды на Байкале»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Состоится 14 концертов

XVII Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдёт в Иркутске с 5 по 15 сентября. В нём примут участие около 400 музыкантов со всей страны. Это прославленные исполнители с мировым именем и молодые таланты – победители международных конкурсов. Они выступят в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии. Всего состоится 14 концертов.

- Откроет фестиваль Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Коллектив выступит вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и лауреатом конкурса имени Чайковского, скрипачом Павлом Милюковым. Второй концерт оркестр проведёт совместно с выдающимся пианистом Борисом Березовским и лауреатом Международного музыкального конкурса имени Рахманинова Александром Ключко (фортепиано), - сообщают в правительстве Иркутской области.

Одним из знаковых элементов программы станет исполнение духовной оратории И.С. Баха «Страсти по Матфею» (6+). Это крупное и самое значительное из дошедших до нас творений великого композитора. Произведение исполнит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением представителя дирижёрской династии Дмитрия Юровского, а также Детский хор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей». Это единственная в России государственная радиостанция классической музыки.

В фестивале примут участие солисты балета Государственного академического Большого театра России и солисты Мариинского театра Мария Баянкина и Сергей Скороходов. На сцене иркутского музыкального театра состоится вечер камерной музыки с участием Дениса Мацуева и других солистов. Маэстро также выступит с сольной программой.

В зале Иркутской областной филармонии сольные программы представят пианисты с мировым именем Полина Осетинская и Борис Березовский. Пройдут фортепианные вечера победителей международного конкурса имени Рахманинова Арсения Тарасевича-Николаева и Константина Хачикяна, Евы Геворгян и Ильи Папояна. Состоятся концерты Российского национального молодёжного симфонического оркестра, Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии при участии виртуозных солистов.

Завершится фестиваль концертом «И классика, и джаз», где прозвучат традиционные джазовые композиции и импровизации на классические темы. В рамках фестиваля продолжит работу фонд «Новые имена» – пройдут мастер-классы, прослушивания и выступления стипендиатов.

Возрастное ограничение 6+



музыка фестиваль

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