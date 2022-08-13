В Бурятии женщина получила 8 лет колонии за убийство сожителя

Преступление произошло весной этого года
Вступил в законную силу приговор в отношении 54-летней женщины, которая в апреле 2022 года в ходе пьяной ссоры и драки нанесла сожителю десятки ножевых ранений, из которых смертельными оказались три.
- Суд признал одним из смягчающих обстоятельств противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом к преступлению, - отметили в Мухоршибирском районном суде.
Виновная приговорена к 8 годам лишения свободы.
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Преступление произошло весной этого года
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