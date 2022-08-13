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В Бурятии женщина получила 8 лет колонии за убийство сожителя

В Бурятии женщина получила 8 лет колонии за убийство сожителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступление произошло весной этого года

Вступил в законную силу приговор в отношении 54-летней женщины, которая в апреле 2022 года в ходе пьяной ссоры и драки нанесла сожителю десятки ножевых ранений, из которых смертельными оказались три.

- Суд признал одним из смягчающих обстоятельств противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом к преступлению, - отметили в Мухоршибирском районном суде.

Виновная приговорена к 8 годам лишения свободы. 
приговор суд

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