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В Улан-Удэ прошла встреча с победителями и суперфиналистами «Лидеров России»

В Улан-Удэ прошла встреча с победителями и суперфиналистами «Лидеров России»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На встрече присутствовал глава Бурятии

12 августа в Улан-Удэ прошла встреча с победителями и суперфиналистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Собрались не только участники конкурса из Бурятии, но и гости из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, а также члены правительства Бурятии и активная молодёжь города.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Основная заявленная задача конкурса - «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».

В суперфинал конкурса от Бурятии в 2021 году прошёл руководитель аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынов.

- Для меня целью участия в этом конкурсе была прежде всего проверка себя, - поделился Жамсо Гунзынов.

Все участники конкурса, присутствующие на встрече, отметили то, что в первую очередь для каждого была важна не победа, а проверка себя, получение нового опыта и интересные знакомства.

Приём в Бурятии порадовал гостей, о чём рассказал победитель конкурса из Санкт-Петербурга Александр Терёхин.

- Скажу, наверное, сразу за всех. Мы как-то не ожидали такого уровня приёма, мы приятно удивлены, мы рады быть здесь, – сказал Александр.

Победители и финалисты рассказали о своём опыте участия в «Лидерах России» и ответили на вопросы других участников встречи, в том числе главы республики.

Алексея Цыденова в первую очередь беспокоили вопросы оттока специалистов из региона.

- 21 тысяча вакансий в агентстве занятости. Сейчас безработица приобрела другое значение, когда люди говорят «Нет работы», это не значит, что работы нет, а нет работы рядом с домом, или работа есть, но не устраивает зарплата. Что важнее для того, чтобы приехать сюда, или наоборот не уехать? – задал вопрос участником из других регионов Алексей Цыденов.

Финалисты, суперфиналисты и победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» поделились своим опытом. Они посоветовали постоянно развиваться, несмотря на все преграды.

конкурс Лидеры России

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