В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль

В нём примут участие любительские театры
Впервые на родине Александра Вампилова, в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, 18 августа откроется фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Он посвящён 85-летию сибирского драматурга, чьи пьесы ставят в театрах всего мира.
В праздничном открытии примут участие творческие коллективы Аларского района, также запланировано торжественное шествие театров на стадионе Кутулика (0+).
Любительские театральные коллективы на сцене межпоселенческого культурного центра досуга Кутулика представят одиннадцать спектаклей по произведениям Александра Вампилова. Самой популярной стала пьеса «Прошлым летом в Чулимске» (12+), постановки по ней привезут театр Внутренней практики и театр «Пристань» из Иркутска, а также один из самых опытных в Иркутской области – народный театр «Факел» из Ангарска.
Также спектакли сыграют народный театр эстрадных миниатюр «ТЭМ» (Усть-Кут), старейший в Иркутской области народный театр «Чудак» (Ангарск), народный театр «Диалог», литературная студия «Слово» (Иркутск), иркутский театр «Встреча», Северо-Казахстанский русский молодёжный театр (Казахстан), образцовая театральная студия «Зеркало» (Иркутск) и театр-студия «Бусинки» (Иркутск). В рамках фестиваля состоится специальный показ литературно-музыкальной композиции театра «Провинциалы» из посёлка Кутулик.
В день рождения Александра Вампилова 19 августа в Кутулике проведут торжественное мероприятие в честь юбилея своего земляка: в посёлке откроют памятные места, посвящённые драматургу и фестивалю (6+).
Состоится спектакль под открытым небом, специально поставленный артистами Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Будет создана аллея Александра Вампилова в Кутулике. Кроме того, запланированы вечера у костра, мастер-классы по актёрскому мастерству, речи, вокалу и сценическому движению.
Показы фестиваля будут оценивать ведущие театральные критики России: кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, руководитель центра наследования русской культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени академика Д.С. Лихачёва Капитолина Кокшенева, кандидат искусствоведения, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Павел Руднев, координатор творческих проектов, член жюри многих театральных фестивалей Ирина Кайгородова.
Фестиваль пройдёт в рамках международного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске – 2022» и продлится до 21 августа.
В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников
Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию
На встрече присутствовал глава Бурятии
Можно будет не только помочь приюту, но и найти себе нового друга
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа
Собака уже второй раз приносит такой большой приплод
Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Состоялся «Кубок выпускников»
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев
На помощь пришли спасатели
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях
Все вывески будут заменены на новые