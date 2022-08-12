12 августа

11 августа

Популярное

В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль

В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В нём примут участие любительские театры

Впервые на родине Александра Вампилова, в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, 18 августа откроется фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Он посвящён 85-летию сибирского драматурга, чьи пьесы ставят в театрах всего мира.

В праздничном открытии примут участие творческие коллективы Аларского района, также запланировано торжественное шествие театров на стадионе Кутулика (0+).

Любительские театральные коллективы на сцене межпоселенческого культурного центра досуга Кутулика представят одиннадцать спектаклей по произведениям Александра Вампилова. Самой популярной стала пьеса «Прошлым летом в Чулимске» (12+), постановки по ней привезут театр Внутренней практики и театр «Пристань» из Иркутска, а также один из самых опытных в Иркутской области – народный театр «Факел» из Ангарска.

Также спектакли сыграют народный театр эстрадных миниатюр «ТЭМ» (Усть-Кут), старейший в Иркутской области народный театр «Чудак» (Ангарск), народный театр «Диалог», литературная студия «Слово» (Иркутск), иркутский театр «Встреча», Северо-Казахстанский русский молодёжный театр (Казахстан), образцовая театральная студия «Зеркало» (Иркутск) и театр-студия «Бусинки» (Иркутск). В рамках фестиваля состоится специальный показ литературно-музыкальной композиции театра «Провинциалы» из посёлка Кутулик.

В день рождения Александра Вампилова 19 августа в Кутулике проведут торжественное мероприятие в честь юбилея своего земляка: в посёлке откроют памятные места, посвящённые драматургу и фестивалю (6+).

Состоится спектакль под открытым небом, специально поставленный артистами Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Будет создана аллея Александра Вампилова в Кутулике. Кроме того, запланированы вечера у костра, мастер-классы по актёрскому мастерству, речи, вокалу и сценическому движению.

Показы фестиваля будут оценивать ведущие театральные критики России: кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, руководитель центра наследования русской культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени академика Д.С. Лихачёва Капитолина Кокшенева, кандидат искусствоведения, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Павел Руднев, координатор творческих проектов, член жюри многих театральных фестивалей Ирина Кайгородова.

Фестиваль пройдёт в рамках международного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске – 2022» и продлится до 21 августа.

фестиваль театр драматургия Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Александр Вампилов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
Общество, 12.08.2022
Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
Общество, 12.08.2022
Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию
Жителей Бурятии зовут на субботник в приют «Возрождение»
Жителей Бурятии зовут на субботник в приют «Возрождение»
Общество, 12.08.2022
Можно будет не только помочь приюту, но и найти себе нового друга
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
Общество, 12.08.2022
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество, 12.08.2022
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Общество, 12.08.2022
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа

В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
Общество, 12.08.2022
Собака уже второй раз приносит такой большой приплод 
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
Общество, 12.08.2022
Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Общество, 12.08.2022
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 12.08.2022
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
Общество, 12.08.2022
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
Общество, 12.08.2022
Все вывески будут заменены на новые

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^