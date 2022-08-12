В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль

В нём примут участие любительские театры



Впервые на родине Александра Вампилова, в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, 18 августа откроется фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Он посвящён 85-летию сибирского драматурга, чьи пьесы ставят в театрах всего мира.



В праздничном открытии примут участие творческие коллективы Аларского района, также запланировано торжественное шествие театров на стадионе Кутулика (0+).



Любительские театральные коллективы на сцене межпоселенческого культурного центра досуга Кутулика представят одиннадцать спектаклей по произведениям Александра Вампилова. Самой популярной стала пьеса «Прошлым летом в Чулимске» (12+), постановки по ней привезут театр Внутренней практики и театр «Пристань» из Иркутска, а также один из самых опытных в Иркутской области – народный театр «Факел» из Ангарска.



Также спектакли сыграют народный театр эстрадных миниатюр «ТЭМ» (Усть-Кут), старейший в Иркутской области народный театр «Чудак» (Ангарск), народный театр «Диалог», литературная студия «Слово» (Иркутск), иркутский театр «Встреча», Северо-Казахстанский русский молодёжный театр (Казахстан), образцовая театральная студия «Зеркало» (Иркутск) и театр-студия «Бусинки» (Иркутск). В рамках фестиваля состоится специальный показ литературно-музыкальной композиции театра «Провинциалы» из посёлка Кутулик.



В день рождения Александра Вампилова 19 августа в Кутулике проведут торжественное мероприятие в честь юбилея своего земляка: в посёлке откроют памятные места, посвящённые драматургу и фестивалю (6+).



Состоится спектакль под открытым небом, специально поставленный артистами Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Будет создана аллея Александра Вампилова в Кутулике. Кроме того, запланированы вечера у костра, мастер-классы по актёрскому мастерству, речи, вокалу и сценическому движению.



Показы фестиваля будут оценивать ведущие театральные критики России: кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, руководитель центра наследования русской культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени академика Д.С. Лихачёва Капитолина Кокшенева, кандидат искусствоведения, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Павел Руднев, координатор творческих проектов, член жюри многих театральных фестивалей Ирина Кайгородова.



Фестиваль пройдёт в рамках международного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске – 2022» и продлится до 21 августа.



