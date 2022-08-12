12 августа

11 августа

Популярное

Ветераны и любители соберутся в Иркутске на чемпионат по лёгкой атлетике

Ветераны и любители соберутся в Иркутске на чемпионат по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
Областные соревнования будут открытыми

В Иркутске, на стадионе ИрНИТУ 20 августа пройдёт открытый летний чемпионат области по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, проживающие на территории региона, а также любители лёгкой атлетики в возрасте до 30 лет.

Возраст участника определяется по количеству полных лет на 14 августа 2022 года. Личные соревнования среди ветеранов лёгкой атлетики проводятся по пятилетним возрастным группам (30-34, 35-39,40-44, 45-49 и так далее). В программу соревнований включены следующие дисциплины: бег на 400 метров с барьерами, бег на 100, 200, 400, 1500, 5000 метров, эстафета 4х100 метров, прыжки в высоту и длину, толкание ядра, метание диска, копья, молота.

Из числа заявленных участников формируются районные и городские команды. Принадлежность спортсмена к команде определяется местом регистрации. Каждый участник команды имеет право участвовать только в двух зачётных видах и эстафете.

- Предварительные заявки с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, видов соревнований, адреса, спортклуба, визы врача, а также заявки на размещение в гостинице необходимо направить по электронному адресу: [email protected], - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область чемпионат легкая атлетика спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии развернётся фестиваль бардовской песни
На севере Бурятии развернётся фестиваль бардовской песни
Общество, 12.08.2022
Фестиваль состоится при любых погодных условиях
В Улан-Удэ проведут квест-перфоманс «Игра престолов»
В Улан-Удэ проведут квест-перфоманс «Игра престолов»
Общество, 12.08.2022
Принять участие приглашаются поклонники знаменитой саги
В заповеднике Забайкалья считают тарбаганов
В заповеднике Забайкалья считают тарбаганов
Общество, 12.08.2022
В долине реки Букукун живут не менее 24 семей сурков
Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому
Главная телебашня Тувы в День республики засветится по-новому
Общество, 12.08.2022
Башня получила светодиодный медиаэкран
Учитель из Бурятии примет участие во всероссийском телеконкурсе
Учитель из Бурятии примет участие во всероссийском телеконкурсе
Общество, 12.08.2022
Главным призом шоу станет своя собственная передача на федеральном телеканале
Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ
Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ
Общество, 12.08.2022
В столице Бурятии стартовал «Baikal Dance Festival»
Учёных из Бурятии наградили в Монголии
Учёных из Бурятии наградили в Монголии
Общество, 12.08.2022
Цымжит Ванчикова удостоена высшей награды для иностранных граждан
В Монголии хотят создать палеонтологический музей
В Монголии хотят создать палеонтологический музей
Общество, 12.08.2022
Вопрос о его создании обсуждался на протяжении многих лет
В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей
В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей
Общество, 12.08.2022
У именинника трое детей, пять внуков и четыре правнука
В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
В Усть-Ордынском округе проведут Вампиловский фестиваль
Общество, 12.08.2022
В нём примут участие любительские театры
В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком
Общество, 12.08.2022
Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе
Общество, 12.08.2022
Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^