Областные соревнования будут открытыми
В Иркутске, на стадионе ИрНИТУ 20 августа пройдёт открытый летний чемпионат области по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, проживающие на территории региона, а также любители лёгкой атлетики в возрасте до 30 лет.
Возраст участника определяется по количеству полных лет на 14 августа 2022 года. Личные соревнования среди ветеранов лёгкой атлетики проводятся по пятилетним возрастным группам (30-34, 35-39,40-44, 45-49 и так далее). В программу соревнований включены следующие дисциплины: бег на 400 метров с барьерами, бег на 100, 200, 400, 1500, 5000 метров, эстафета 4х100 метров, прыжки в высоту и длину, толкание ядра, метание диска, копья, молота.
Из числа заявленных участников формируются районные и городские команды. Принадлежность спортсмена к команде определяется местом регистрации. Каждый участник команды имеет право участвовать только в двух зачётных видах и эстафете.
- Предварительные заявки с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, видов соревнований, адреса, спортклуба, визы врача, а также заявки на размещение в гостинице необходимо направить по электронному адресу: [email protected], - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Ветераны и любители соберутся в Иркутске на чемпионат по лёгкой атлетике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут 20 августа
Фестиваль состоится при любых погодных условиях
Областные соревнования будут открытыми
Принять участие приглашаются поклонники знаменитой саги
В долине реки Букукун живут не менее 24 семей сурков
Башня получила светодиодный медиаэкран
Главным призом шоу станет своя собственная передача на федеральном телеканале
В столице Бурятии стартовал «Baikal Dance Festival»
Цымжит Ванчикова удостоена высшей награды для иностранных граждан
Вопрос о его создании обсуждался на протяжении многих лет
Выплата будет предоставляться с октября
У именинника трое детей, пять внуков и четыре правнука
В нём примут участие любительские театры
Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников
Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию