Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
Ежедневно в Бурятии на телефон экстренных служб поступают тысячи вызовов, но, к сожалению, среди них бывают и ложные.
- Ложные звонки, как правило, бывают двух категорий: с сообщениями о мнимых происшествиях или так называемая детская шалость. Кроме того, и дети и взрослые звонят на номер 112, чтобы проверить работу сим-карты. Либо же «шутники» задают глупые вопросы, вроде: «Как вызвать такси», «Какой сегодня день недели», «Который час» или «Какой прогноз погоды», - рассказывают операторы центра обработки вызовов.
По информации центра обработки вызовов «Система-112» в Бурятии ежесуточно регистрируются в среднем по 500 ложных сообщений. Так с начала года поступило 280 163 вызовов, из них 49% звонков являются ложными – 134 337, в том числе совершённые по детской шалости – 8 791.
Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, и пока кто-то развлекается, совершая ложный вызов, другому человеку может понадобиться реальная помощь.
Диспетчеры «Системы-112» убедительно просят жителей Бурятии не нажимать на мобильных устройствах кнопку экстренного вызова без надобности и не давать свои старые телефоны детям в качестве игрушки, ведь экстренный вызов можно совершить и без сим-карты.
- Набирая номер 112, помните, что номер телефона определяется, а разговор записывается и установить звонившего не составит труда благодаря современному техническому оснащению. Но самое главное - не стоит забывать о том, что ценой ложного вызова может стать реальная человеческая жизнь! – призывают специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле жительница села Петропавловка Джидинского района женщина напилась и после ссоры с мужем вызвала к себе все спецслужбы – пожарных, полицейских и «скорую».
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
Общество, Фото:
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